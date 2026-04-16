الإمارات تحظر حسابات يمنية وعربية تنشط في منصة إكس.. والسبب ! كيف تولى الذكاء الاصطناعي مسؤولية القيادة في الحروب الحديثة؟ الفيفا يكشف نجوم أفريقيا في مونديال 2026 .. ومحمد صلاح يتصدر قائمة أفضل 10 أفارقة في كأس العالم النصر يعزز صدارته للدوري السعودي ويقترب من حصد اللقب المنظمة الوطنية للإعلاميين: قرار شبوة بإيقاف «المهرية» خارج القانون ويقوّض حرية التعبير وتدعو للتراجع عن قرار الإيقاف وزير الدفاع يناقش مع قيادة الضالع تعزيز الجاهزية لمواجهة الحوثيين وسن أسعد موهبة يمنية جديدة تنافس في ذا فويس كيدز وزير الحرب الأمريكي: قوضنا قدرات إيران... والحوثيون ينسحبون من المواجهة واشنطن تتحدث عن ''قرار جيد'' للحوثيين ومتى ستستأنف قواتها الحرب على إيران الإنذار المبكر في اليمن يحذر المواطنين القاطنين في 7 محافظات
فاز فريق النصر على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الفرنسي كنغسلي كومان في الدقيقة (34) .
وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 76 نقطة معززا مركزه في صدارة الترتيب العام للدوري، بفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني و10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 42 نقطة في المركز السابع.
وتبقت لنادي النصر خمس مباريات في المسابقة مع كل من الأهلي والقادسية والشباب والهلال ونادي ضمك، ويحتاج للفوز في أربع منها ليحرز اللقب.