النصر يعزز صدارته للدوري السعودي ويقترب من حصد اللقب

الخميس 16 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

فاز فريق النصر على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الفرنسي كنغسلي كومان في الدقيقة (34) .

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 76 نقطة معززا مركزه في صدارة الترتيب العام للدوري، بفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني و10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 42 نقطة في المركز السابع.

وتبقت لنادي النصر خمس مباريات في المسابقة مع كل من الأهلي والقادسية والشباب والهلال ونادي ضمك، ويحتاج للفوز في أربع منها ليحرز اللقب.