المنظمة الوطنية للإعلاميين: قرار شبوة بإيقاف «المهرية» خارج القانون ويقوّض حرية التعبير وتدعو للتراجع عن قرار الإيقاف

الخميس 16 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، يوم الخميس، قرارًا صادرًا عن مكتب الإعلام في محافظة شبوة يقضي بإيقاف النشاط الإعلامي لقناة «المهرية»، معتبرةً أنه يمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير في البلاد.

وقالت المنظمة، في بيان وصل إلى موقع مأرب برس، إن القرار “يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، وتعديًا على العمل الإعلامي المستقل في اليمن”، مشيرةً إلى أن الإجراء جاء “خارج الأطر القانونية الضامنة لحرية الإعلام”.

وأضافت أن إيقاف وسيلة إعلامية “بهذا الشكل” يعكس توجهًا نحو تقييد الحريات العامة، ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة إعلامية مهنية وآمنة، معتبرةً أن استخدام أدوات إدارية لتقييد العمل الإعلامي “بدل تنظيمه وفق القانون” يثير مخاوف بشأن مستقبل حرية الصحافة.

وذكرت المنظمة أن قرارات إيقاف وسائل الإعلام يجب أن تصدر “عبر حكم قضائي بات من جهة مختصة”، محذرةً من أن مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام مزيد من التضييق والانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

ودعت “صدى” إلى التراجع الفوري عن قرار إيقاف قناة «المهرية»، واحترام حرية الصحافة، ووقف ما وصفته بكافة أشكال التضييق على وسائل الإعلام، محمّلةً الجهات المعنية المسؤولية عن أي تداعيات قد تمس حرية الإعلاميين.