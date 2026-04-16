وزير الدفاع يناقش مع قيادة الضالع تعزيز الجاهزية لمواجهة الحوثيين

الخميس 16 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

ناقش وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي، خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن محافظ محافظة الضالع قائد محور الضالع اللواء احمد قائد القبة طبيعة الأوضاع العسكرية والميدانية في محافظة الضالع.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهات محافظة الضالع والجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشاد وزير الدفاع بتضحيات وبطولات المقاتلين في جبهات الضالع مشددا على أهمية رفع مستوى اليقظة والاستعداد القتالي والتكامل بين مختلف التشكيلات العسكرية، مؤكدا اهتمام قيادة وزارة الدفاع بتوفير احتياجات ومتطلبات الابطال المقاتلين في الجبهات بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار.

من جانبه، استعرض محافظ الضالع طبيعة الأوضاع في المحافظة والتحديات التي تواجهها، منوها بثبات وبسالة أبطال القوات المسلحة في الدفاع عن المحافظة وتحقيق الأمن والاستقرار .