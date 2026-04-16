وزير الحرب الأمريكي: قوضنا قدرات إيران... والحوثيون ينسحبون من المواجهة

الخميس 16 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 572

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث "قوضنا قدرات إيران على التحكم والسيطرة بشكل كبير".

واضاف ان الحوثيين خارج الصراع وهذا قرار جيد من قبلهم وحلفاء لنا قالوا الكثير ولكنهم لم يفعلوا أي شيء بشأن مضيق هرمز".

واكد " ما زلنا نعتقد أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب ومشوه وإيران تكذب بقولها إنها لا تستهدف الأعيان المدنية"

وفي أول تعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن الحوثيين علّق الصحفي أحمد عايض، رئيس تحرير موقع مأرب برس، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن خروج الحوثيين من دائرة الصراع، عبر تدوينة نشرها على منصة «أكس»، حيث قال إن “أخطر تصريح فيما يخص الملف اليمني هو ما أعلنه اليوم وزير الدفاع الأمريكي، الذي أكد أن الحوثيين خارج الصراع، هذا الموقف يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا التحول، قائلاً: “هل أقدمت مليشيا الحوثي على التواصل عبر قنواتها الخلفية وتقديم التزام للإدارة الأمريكية بأنها لن تكون طرفًا في هذه الحرب، رغم خطاب الوعد والوعيد الذي يتبناه إعلامها؟”.

أو أن الإدارة الأمريكية قد رصدت عسكريًا التزام الحوثيين، حتى الآن، بوقف أي تصعيد ضد خطوط الملاحة الدولية، وعدم التدخل في تطورات الأوضاع المرتبطة بإيران أو لبنان، استنادًا إلى خطاباتهم وبياناتهم الإعلامية.

وخلص عايض إلى أن ما يحدث يعكس، من وجهة نظره، “رفع الحوثيين راية الخضوع والاستسلام للإدارة الأمريكية عمليًا” معتبرًا أن ذلك يتناقض مع الخطاب الإعلامي الذي تتبناه الجماعة، والذي وصفه بأنه يعتمد على التهويل وصناعة التضليل وتزييف الوقائع.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث لقد قوضنا قدرات إيران على التحكم والسيطرة بشكل كبير، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستدمر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تتصرف طهران بحكمة ومسؤولية.

وأكد أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز بعدما دمرنا بحريتها، كما أننا ننفذ الحصار على مضيق هرمز بأقل من 10% من إمكاناتنا البحرية.

وشدد وزير الحرب الأمريكي على أننا سندمر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تتصرف طهران بحكمة ومسؤولية.

وفي ختام حديثه، أكد وزير الحرب الأمريكي على أنهم سيمارسوا أقصى الضغوط الاقتصادية على طهران.