واشنطن تتحدث عن ''قرار جيد'' للحوثيين ومتى ستستأنف قواتها الحرب على إيران

الخميس 16 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الحوثيين في اليمن، خارج الصراع القائم، معتبرا هذا الموقف والقرار جيد من قبلهم.

وبخصوص الحرب على إيران أكد وزير الحرب الأمريكي، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط مستعدة لاستئناف العمليات القتالية إذا لم توافق إيران على اتفاق سلام.

وأضاف في إحاطة صحفية في البنتاغون اليوم، أنه "بإمكان إيران أن تختار مستقبلاً مزدهراً، جسراً ذهبياً، ونأمل أن تفعل ذلك من أجل شعبها".

وقال "لكن إن أساءت إيران الاختيار، فستواجه حصاراً وقصفاً على البنية التحتية والطاقة".

هيغسيث أكد أيضاً، أن الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر "طالما لزم الأمر"، لافتاً إلى أن البحرية الأميركية تسيطر على حركة الملاحة الداخلة والخارجة من مضيق هرمز لأنها تمتلك أسطولاً بحرياً وهو شيء لم تعد إيران تملكه.

وحول مصير المرشد الإيراني، قال إن واشنطن، تعتقد أن الزعيم الأعلى الإيراني مصاب ولكنه على قيد الحياة.

من جانبه، صرح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال دان كين للصحفيين اليوم الخميس بأن الولايات المتحدة ستلاحق أي سفينة تحاول تقديم الدعم لإيران، مضيفاً أن تطبيق هذا الحصار سيتم في المياه الإيرانية وكذلك في المياه الدولية.

وأضاف كين أن 13 سفينة اتخذت قراراً حكيماً بالعودة أدراجها امتثالاً للحصار الأميركي المفروض، لافتاً إلى أن الجيش الأميركي لم يصعد على متن أي سفن حتى صباح اليوم.