آخر الاخبار

عاجل: وزير الحرب الأمريكي: قوضنا قدرات إيران... والحوثيون ينسحبون من المواجهة واشنطن تتحدث عن ''قرار جيد'' للحوثيين ومتى ستستأنف قواتها الحرب على إيران الإنذار المبكر في اليمن يحذر المواطنين القاطنين في 7 محافظات محطة مأرب الغازية تعلن زيارة انتاجها لتغطية احتياجات الصيف..  وتحذر من الاستهلاك المفرط بايرن ميونخ يقصي ريال مدريد من الأبطال بعد مباراة مجنونة مرض خطير يتفشى بصمت ويحصد أرواح الأطفال في اليمن.. حضرموت تتصدر الرئيس العليمي: ''استعادة الدولة تبدأ من استقرار المحافظات المحررة'' مواعيد مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا النفط يصعد وبرنت يتجاوز 88 دولاراً السعودية تطلق ممرا لوجستيا يربط الخليج بأوروبا عبر مصر في وقت قياسي

الإنذار المبكر في اليمن يحذر المواطنين القاطنين في 7 محافظات

الخميس 16 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 285

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من سبع محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، من المتوقع هطول أمطار متفرقـة متفاوتة الشدة قـد يصحبها الرعـد أحيانـاً على أجـزاء من محافظـات صعـدة، عمـران، حجـة، صنعـاء، المحـويت، ذمـار، ريمـة.

ونبه المركز المواطنين من جريان السيــول في الشعاب والوديـان، ومن التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبـورها أثناء وبعـد هطول الأمطار.

كما نبه من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبليـة بسبب هطول الأمطار وتشكل الضبـاب.

الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول