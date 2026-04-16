الإنذار المبكر في اليمن يحذر المواطنين القاطنين في 7 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من سبع محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، من المتوقع هطول أمطار متفرقـة متفاوتة الشدة قـد يصحبها الرعـد أحيانـاً على أجـزاء من محافظـات صعـدة، عمـران، حجـة، صنعـاء، المحـويت، ذمـار، ريمـة.
ونبه المركز المواطنين من جريان السيــول في الشعاب والوديـان، ومن التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبـورها أثناء وبعـد هطول الأمطار.
كما نبه من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبليـة بسبب هطول الأمطار وتشكل الضبـاب.