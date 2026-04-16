محطة مأرب الغازية تعلن زيارة انتاجها لتغطية احتياجات الصيف..  وتحذر من الاستهلاك المفرط

الخميس 16 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 270

قالت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة مأرب، يوم الخميس، إنه تم رفع القدرة الإنتاجية المرسلة من محطة مأرب الغازية، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت المؤسسة في بيان أن زيادة الطاقة جاءت بجهود مشتركة من إدارة ومهندسي المحطة الغازية، وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للكهرباء، وتحت إشراف السلطة المحلية في المحافظة.

وأشارت إلى أن السلطات المحلية بإشراف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان بن علي العرادة، عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد حلول لتأمين الكهرباء رغم ما وصفته بـ"الظروف الفنية والمالية المعقدة".

وأوضحت المؤسسة أن الطلب على الكهرباء شهد ارتفاعاً كبيراً يفوق القدرة التشغيلية المتاحة، ما دفعها إلى الدعوة لترشيد الاستهلاك، بما في ذلك تقليل استخدام الأجهزة غير الضرورية وأدوات الطهي الكهربائية، وتشغيل مضخات الري عند الحاجة فقط.

وحذرت من أن "الإسراف والعبث" في استهلاك التيار الكهربائي لن يمكن تغطيته حتى مع تشغيل أكثر من توربين، مشددة على أن الحل يكمن في الاستمرار بتركيب العدادات الكهربائية ودفع الفواتير لتعزيز كفاءة الاستخدام وتحسين الخدمة.

كما لفتت إلى تنفيذ إجراءات فنية لرفع كفاءة الشبكة، تشمل تحسين توزيع الطاقة في عدد من الخطوط، إضافة إلى تحسن أداء محطة كهرباء حريب، والعمل على توفير قطع الغيار اللازمة لإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

ودعت المؤسسة وسائل الإعلام والنخب المجتمعية إلى دعم جهود الترشيد، وحث المواطنين على التعاون في تنظيم استهلاك الكهرباء لضمان استمرارية الخدمة.