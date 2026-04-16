بايرن ميونخ يقصي ريال مدريد من الأبطال بعد مباراة مجنونة

الخميس 16 إبريل-نيسان 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 233

تأهل نادي بايرن ميونخ الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بطريقة درامية، بعدما حقق فوزا مثيرا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-3، الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا" في إياب ربع النهائي.

وكرر الفريق البافاري تفوقه على النادي الملكي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 15 لقبا، بعد أن سبق له حسم مباراة الذهاب بمدريد بهدفين لهدف، ليعبر بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 6-4.

وباغت ريال مدريد أصحاب الأرض في الشوط الأول الذي أنهاه بثلاثية مقابل هدفين، بفضل تألق الدولي التركي أردا غولر، الذي سجل هدفين، إذ افتتح التسجيل بعد 35 ثانية فقط بعد خطأ فادح من مانويل نوير، حارس البايرن.

وأدرك بطل ألمانيا التعادل في الدقيقة السادسة برأسية من ألكسندر بافلوفيتش بعد ركلة ركنية، لكن غولر عاد ومنح الفريق الإسباني التقدم في الدقيقة 29 بتسديدة رائعة من ركلة حرة، ليعادل الإنجليزي هاري كين النتيجة مجددا في الدقيقة 38.

واستمرت الإثارة عندما استعاد ريال مدريد التفوق بعد هجمة مرتدة رائعة من البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي مهد الكرة إلى الفرنسي كيليان مبابي، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، جاءت نقطة التحول في المباراة بعد تعرض البديل الفرنسي إدواردو كامافينغا، لاعب ريال مدريد، في الدقيقة 86 للإنذار الثاني، ليستغل أصحاب الأرض تفوقهم العددي بتسجيل هدفين عبر لويس دياز ومايكل أوليسيه في الدقيقتين 89 و4+90.

وعلى ملعب "الإمارات" بلندن، حسم أرسنال الإنجليزي تأهله إلى نصف النهائي بصعوبة بعد تعادله بدون أهداف أمام ضيفه سبورتينغ لشبونة، في جولة الإياب، مستفيدا من تفوقه ذهابا بهدف دون رد.

وسيخوض النادي اللندني مباراة نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الأخرى باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، وبايرن ميونخ الألماني.