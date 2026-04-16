الرئيس العليمي: ''استعادة الدولة تبدأ من استقرار المحافظات المحررة''

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، أن معركة استعادة مؤسسات الدولة تبدأ من تحصين واستقرار المناطق المحررة.
جاء ذلك خلال لقائه محافظ محافظة لحج مراد الحالمي، وذلك للاطلاع على الاوضاع في المحافظة، ومستوى الأداء التنفيذي في الجوانب الخدمية، والاقتصادية، والأمنية.
واستمع رئيس مجلس القيادة من محافظ لحج إلى إحاطة حول أداء السلطة المحلية خلال الفترة الماضية، وما تم احرازه على صعيد استعادة الانضباط المؤسسي، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، إضافة إلى الخطط والتدابير المعتمدة لتعزيز استدامة الخدمات، وتنمية الموارد المحلية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الامن والاستقرار، والسكينة العامة، وفق وكالة سبأ.
وأثنى الرئيس على اليقظة والجاهزية العالية ومستوى التنسيق بين السلطة المحلية والمؤسستين الامنية، والعسكرية، كون محافظة لحج إحدى أهم مناطق التماس مع المليشيات الحوثية الارهابية، وخط إسناد رئيسي للعديد من الجبهات.
وأشاد العليمي بجهود قيادة السلطة المحلية في محافظة لحج، من أجل تطبيع الاوضاع، وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية العمل الوثيق مع قيادة الدولة والحكومة لمكافحة الفساد، وتحسين وضبط الايرادات، وكفاءة الإنفاق، وتوجيهها نحو الأولويات الرئيسية.
وشدد رئيس مجلس القيادة على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية المحلية، وحماية أراضي وعقارات الدولة، وضبط الامن والاستقرار، وتأمين انتقال السلع والافراد بين محافظات البلاد دون عوائق.
وأكد الرئيس العليمي على أهمية حماية المكاسب المحققة خلال الفترة الماضية على صعيد وحدة الجبهات، وتوحيد القرار الامني والعسكري، معتبرا العهد الجديد من الشراكة مع المملكة العربية السعودية، في صدارة مكاسب المرحلة التي يجب التعامل معها بمسؤولية عالية، والدفع بها الى افاق أرحب على كافة المستويات.