النفط يصعد وبرنت يتجاوز 88 دولاراً

الخميس 16 إبريل-نيسان 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 186

صعدت أسعار النفط في تعاملات الخميس وسط آمال في خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عقب تقارير أفادت بأن إيران يمكن أن تسمح بمرور سفن ‌عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 % ​إلى 88.77 دولار للبرميل ⁠. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب ‌تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 % إلى 92 دولاراً للبرميل.

وعبر البيت الأبيض الأربعاء عن تفاؤله إزاء التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ‌مع إيران، وحذر في الوقت نفسه من زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران إذا استمرت في ⁠مواقفها المتشددة.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية «على الرغم من آمال خفض التصعيد، فلا يزال عدد من المستثمرين متشككين، بالنظر إلى أن المحادثات بين الولايات ​المتحدة وإيران انهارت مرارا حتى بعد أن بدا أنها تحرز تقدماً».

وأضاف: «إلى أن ‌يتم التوصل إلى اتفاق سلام وتعود حرية الملاحة عبر المضيق، من المتوقع أن تستمر أسعار خام غرب تكساس الوسيط في التحرك بين 80 و100 دولار».

أكبر اضطراب وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ⁠على إيران في أكبر اضطراب على الإطلاق للإمدادات العالمية من النفط والغاز بسبب عرقلة إيران لحركة المرور عبر المضيق الذي كان يمر عبره نحو 20 % من تدفقات النفط والغاز الطبيعي ​المسال في ‌العالم.

وفرضت ‌الولايات المتحدة حصاراً على السفن المغادرة ⁠من الموانئ الإيرانية، وقال جيشها إنه قطع تماماً التجارة الداخلة والخارجة ‌من البلاد عن طريق البحر.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأربعاء إن واشنطن لن تجدد إعفاءات سمحت بشراء بعض النفط الإيراني والروسي دون ⁠التعرض لعقوبات أمريكية.

في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن ​مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 913 ألف برميل إلى 463.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 إبريل نيسان، بينما كان المحللون يتوقعون في ⁠استطلاع أجرته رويترز ارتفاعاً قدره 154 ألف برميل