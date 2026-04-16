تصعيد أوروبي في قلب الحرب.. برلين تسلّح تل أبيب ولندن على صفيح ساخن

في تطور لافت يعكس تشابك المواقف الأوروبية مع أجواء التصعيد الإقليمي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 7.8 مليون دولار خلال الأسابيع الأولى من الحرب مع إيران، وفق بيانات حكومية حديثة.
ورغم أن الرقم يبدو محدوداً مقارنة بصفقات سابقة، إلا أنه يحمل دلالة سياسية واضحة، خاصة أنه جاء بعد فترة قيود فرضتها برلين على تصدير الأسلحة بسبب الحرب في غزة.
وتشير التفاصيل إلى أن هذه الصادرات لا تشمل أسلحة ثقيلة، بل تندرج ضمن “معدات عسكرية أخرى”، في محاولة لتحقيق توازن بين الدعم العسكري والضغوط السياسية الداخلية.
في المقابل، لم تهدأ الساحة الأوروبية أمنياً، إذ أعلنت الشرطة في لندن توقيف شخصين حاولا إحراق كنيس يهودي، في حادثة وُصفت بأنها “جريمة كراهية معادية للسامية”.
وبحسب التحقيقات، استخدم المشتبه بهما زجاجات حارقة لم تنفجر، دون وقوع إصابات.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد داخل أوروبا، حيث تتقاطع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط مع تحديات أمنية داخلية، ما يضع الحكومات الأوروبية أمام معادلة معقدة بين المواقف السياسية والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
المشهد يبدو مرشحاً لمزيد من التصعيد، سواء على مستوى الدعم العسكري أو التوترات الأمنية، في ظل استمرار الحرب واتساع تداعياتها خارج حدود المنطقة.