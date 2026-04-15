العلم الحديث يكشف حقائق جديدة  للموز ..الوجه الآخر

كشف خبير تغذية عن حقائق مهمة تتعلق بتوقيت تناول الموز وفوائده، مؤكداً أن الاعتقادات الشائعة حول تناوله قبل النوم أو مباشرة بعد التمرين قد لا تكون دقيقة كما يظن الكثيرون. وأوضح أن الموز، رغم شعبيته كوجبة خفيفة صحية، يخفي نسبة عالية من السكر قد تؤثر على مستويات الأنسولين.

صرح الدكتور رومان بريستونسكي، خبير التغذية، بأن الموز يحتوي على كمية مرتفعة من السكر، قد تتراوح بين 8 إلى 12 غراماً في الموزة الواحدة، مما يجعله غير مستحسن قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات، لتجنب أي تقلبات محتملة في مستوى الأنسولين.

وأضاف بريستونسكي أن الكربوهيدرات، بما فيها تلك الموجودة في الموز، تعتبر مصدراً للطاقة وليست بالضرورة سبباً للشعور بالشبع بحد ذاتها، وأن الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة جزئياً تتحول بسرعة إلى جلوكوز، مما يحد من فعالية الموز وحده في تلبية احتياجات الجوع أو الشبع.

ودحض الخبير أيضاً مفهوم "نافذة الكربوهيدرات" الذي يشيع بين الرياضيين، والذي يدعو لتناول الموز مباشرة بعد التمرين لتعزيز الطاقة. وأوضح أن الجسم بعد التمارين الشاقة يحافظ على معدل أيض مرتفع لمدة تصل إلى 48 ساعة، ولا يحتاج بالضرورة إلى أطعمة عالية السعرات مثل الموز في "نافذة سحرية" محددة، بل الهدف الأساسي هو تجنب العجز الحراري.

على الرغم من هذه التحذيرات، أقر الخبير بأن الموز فاكهة صحية غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم المفيدين لصحة القلب والعضلات، لكنه شدد على ضرورة تناوله في النصف الأول من اليوم، ويفضل مع البروتين، وعدم الاعتماد عليه كمصدر وحيد للشبع.