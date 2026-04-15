رونالدو على أعتاب المليار… أسطورة الملاعب يغزو المنصات الرقمية

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحقيق إنجاز رقمي تاريخي على منصة يوتيوب، حيث يفصله حوالي 24 مليون مشاهدة فقط عن بلوغ حاجز المليار مشاهدة إجماليًا على قناته الرسمية.

أطلق رونالدو قناته على يوتيوب قبل عام تقريبًا، لتشكل امتدادًا طبيعيًا لنفوذه الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وسرعان ما اكتسبت القناة تفاعلًا كبيرًا، مستفيدة من قاعدته الجماهيرية العالمية داخل وخارج الملعب.

شهدت القناة نموًا متسارعًا في عدد المشاهدات خلال فترة قصيرة، بفضل تنوع المحتوى الذي يقدمه رونالدو، والذي يشمل لقطات من مسيرته الكروية، وكواليس حياته اليومية، ومقاطع تفاعلية تهدف إلى تقريبه من جمهوره.

يعكس هذا الإنجاز المرتقب استمرار هيمنة رونالدو على المشهد الرقمي، ليؤكد مكانته كأحد أكثر الشخصيات متابعة وتأثيرًا على مستوى العالم، وسط منافسة شديدة بين نجوم الرياضة على صدارة المنصات الرقمية من حيث الأرقام والتأثير الجماهيري وصناعة المحتوى.