لاتحاد الآسيوي يعلن الموعد الجديد لقرعة النهائيات في السعودية.. قرعة كأس أمم آسيا 2027

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء التاسع من مايو موعدا جديدا لإجراء مراسم سحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة في السعودية.

 

وكان من المقرر إقامة حفل سحب القرعة في 11 أبريل بالعاصمة السعودية الرياض، إلا أن الموعد تأجل على خلفية الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، وذلك لضمان حضور ومشاركة جميع الأطراف والاتحادات الوطنية المعنية والشركاء.

 

وأوضح الاتحاد الآسيوي حينها أن قرار التأجيل جاء "حرصا على إخراج الاحتفالية بصورة تليق بمكانة أكبر بطولات القارة الآسيوية". 

 

ومع تأهل 23 منتخبا من أصل 24 إلى النهائيات، ستُسحب القرعة لتوزيع المنتخبات على ست مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق، تمهيدا لتحديد مسار المنافسات التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى في تاريخها خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027.

 

وسيُحسم المقعد الأخير في البطولة في الرابع من يونيو المقبل، من خلال مواجهة فاصلة تجمع منتخبي لبنان واليمن لتحديد المتأهل الأخير إلى النهائيات والذي سينضم إلى المجموعة الثانية في النهائيات. 

  

وعبر الاتحاد الآسيوي عن تقديره الكبير للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027، ولأسرة كرة القدم الآسيوية عموما، على ما أبدوه من تعاون وتفهم خلال الفترة الماضية.

  

وأكد الاتحاد القاري للعبة أن التفاصيل الخاصة بتوقيت انطلاق حفل القرعة ستعلن لاحقا عبر قنواته الرسمية.

 
