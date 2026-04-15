ضربة موجعة للديوك… إصابة إيكيتيكي تُطيح بأحلامه في كأس العالم

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - رويترز

تلقى المنتخب الفرنسي ضربة موجعة أمس الثلاثاء قبل أسابيع قليلة عن انطلاق كأس العالم 2026، بإصابة مروّعة لنجمه هوغو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول خلال المشاركة في مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام سان جيرمان.

وبعد تأكّد غياب إيكيتيكي عن الملاعب لتسعة أشهر ما يعني أنه لن يكون ضمن تشكيلة فرنسا في كأس العالم، تحدثت تقارير إعلامية محلية أن ديدييه ديشامب ومساعده غي ستيفان بدآ بالفعل في تحديد البدلاء المحتملين لنجم ليفربول في قائمة منتخب الديكة.

وأشار إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عاما، إلى وتر العرقوب أثناء تلقيه إسعافات من الطاقم الطبي، قبل أن يُنقل على محفة من ملعب آنفيلد، حيث خسر ليفربول 2-صفر في مباراة إياب دور الثمانية ليودع البطولة بخسارة إجمالية 4-صفر.

وقال تقرير نشرته صحيفة "فرانس أواست" إنه بعد تأكد غياب هوغو إكيتيكي عن كأس العالم 2026، فقد ديدييه ديشامب لاعبًا مهمًا من تشكيلته، وسيكون أمامه عدة أسماء محتملة لتعويضه من بينها بالخصوص راندال كولو مواني، وجون فيليب ماتيتا وفلوريان توفان.

وقالت الصحيفة: "إنها خسارة فادحة للمنتخب الفرنسي، إيكيتيكي كان يرسخ مكانته كأحد أبرز اللاعبين، وأصبح أساسيًا في تشكيلة ديدييه ديشامب في المباريات الأخيرة، مع ذلك، انتهى حلمه بأول مشاركة في كأس العالم بعد إصابته في وتر أخيل خلال مواجهة ربع نهائي أبطال أوروبا".

وأضافت أن نجم ليفربول كان حضوره مؤكدا ضمن خيارات ديشامب إذ يأتي ترتيبه الثالث في مهاجمي فرنسا بعد كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، لكن الآن سيضطر الجهاز الفني لتحديد البديل.

وترى الصحيفة أن من حسن حظ مدرب منتخب الديكة أن له عدة بدائل محتملة أمثال راندال كولو مواني لاعب توتنهام وديزيريه دويه وبرادلي باركولا نجمي سان جيرمان وفلوريان توفان (لانس) وفيليب ماتيتا (كريستال بالاس).

ومن المتوقع أن ينافس 3 لاعبين على ضمان مكان في قائمة المنتخب الفرنسي في كأس العالم بدلا من هوغو إيكيتيكي، لكن المفاجأة الكبيرة هي استبعاد كينغسلي كومان نجم النصر السعودي من المنافسة، بحسب تقرير "أواست فرانس".

وتقول الصحيفة الفرنسية: "إذا نظرنا إلى اللاعبين الذين يملكون مباريات دولية في رصيدهم لتعويض إكيتيكي، يبدو أن راندال كولو مواني هو الأوفر حظاً رغم موسمه الصعب للغاية مع توتنهام، بينما يأتي جون فيليب ماتيتا وفلوريان توفان في المركزين الثاني والثالث.