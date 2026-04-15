الرئيس يتطلع لموقف أوروبي حازم تجاه الحوثيين ويقول إن أمن الممرات المائية يبدأ بانهاء سيطرة المليشيات على البر اليمني

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إن أمن الممرات المائية مرهون بإنهاء سيطرة وكلاء ايران على اجزاء من البر اليمني. جاء ذلك لدى استقباله اليوم الاربعاء، سفير جمهورية المانيا الاتحادية توماس شنايدر.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، اضافة الى مستجدات الاوضاع المحلية، والتدخلات الالمانية والاوروبية المطلوبة لدعم جهود الاصلاحات الحكومية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وثمن الرئيس موقف جمهورية المانيا الاتحادية الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية ودورها المحوري داخل الاتحاد الأوروبي في دعم سيادة الدول الوطنية واستقرار المنطقة، مؤكدا دعم الجمهورية اليمنية لاستحقاق حصول المانيا على مقعد دائم في مجلس الامن.

وتطرق اللقاء الى التطورات في المنطقة وتداعياتها على الاستقرار الوطني والاقليمي والدولي، ومحاولات النظام الايراني لجر اليمن إلى دائرة صراع اوسع عبر مليشياته الحوثية، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تطلعه الى موقف اوروبي حازم تجاه تهديد المليشيات الحوثية لأمن الممرات المائية، قائلا ان هذا الخطر سيبقى تهديدا دائما طالما ظل وكلاء ايران يسيطرون على اجزاء من البر اليمني.

وشدد الرئيس على اهمية انهاء التهديد بدلا عن احتوائه، واستثمار اللحظة التي يتهاوى فيها النظام الايراني ومليشياته الارهابية، لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في اليمن والمنطقة.