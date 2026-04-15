اليمن تطلب دعمًا ماليًا عاجلاً يساعدها على مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

طالبت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، بتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي لتمكين الحكومة المعترف بها دوليًا من تخفيف آثار التوترات في المنطقة، والتي أدت لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع الأساسية، مما فاقم الضغوط على المالية العامة والوضع الإنساني في البلاد ذات الهشاشة العالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ووزيري المالية والتخطيط، بالمدير التنفيذي للمجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي، محمد معيط، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن.

وبحث الجانبان خيارات انخراط اليمن في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من "أدوات التمويل الطارئة" التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء التي تمر بظروف مماثلة.

وتناول الاجتماع قرار المجلس التنفيذي للصندوق باستئناف "مشاورات المادة الرابعة" مع اليمن، وهو إجراء فني يمهد الطريق لتقييم الوضع الاقتصادي وتصميم برامج رقابية تؤهل البلاد للحصول على تمويلات جديدة، في وقت تكافح فيه الحكومة للحفاظ على استقرار العملة والخدمات الأساسية في ظل توقف الصادرات النفطية.

وبحث محافظ البنك المركزي اليمني، محافظ صندوق النقد عن الجمهورية اليمنية أحمد غالب، ومعه وزيرا المالية مروان بن غانم، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، في إجتماع مشترك مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إستر بيريز، قرار المجلس التنفيذي للصندوق استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، بعد انقطاع دام سنوات.

وأستعرض الإجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين إبريل 2026م، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخطوات اللاحقة لهذا القرار، بما في ذلك تهيئة الظروف الفنية والمؤسسية للدخول في برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق بهدف معالجة الاختلالات القائمة في السياسات المالية والنقدية، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة يمهّد الطريق للاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق، ويسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.

كما تناول الإجتماع تداعيات التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وإنعكاساتها على إقتصاديات دول المنطقة والعالم ومن بينها اليمن، والتي شملت ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي يفاقم الضغوط على المالية العامة ويضاعف من التحديات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء وخدمات عامة.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها للتخفيف من حدة هذه التداعيات، في إطار نهج متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.