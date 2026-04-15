أبطال أوروبا: أتلتيكو مدريد يُسقط برشلونة وباريس سان جيرمان يعبر ليفربول

تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على الرغم من سقوطه بهدف لهدفين أمام ضيفه برشلونة في المباراة التي جمعتهما في إياب ربع نهائي المسابقة.
وعلى ملعب طيران الرياض -متروبوليتانو سجل لامين يامال هدف التقدم ل (برشلونة) في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء ثم أضاف زميله فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 24.
وفي الدقيقة 31 نجح النيجيري أديمولا لوكمان في تسجيل هدف تقليص الفارق ل(أتلتيكو) الذي سقط بهدف لهدفين أمام منافسه الذي تابع المباراة بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 80 بعد طرد لاعبه إيريك غارثيا.
وكان (أتلتيكو) قد فاز ذهابا بهدفين دون رد على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) الأسبوع الماضي ليتأهل بذلك إلى نصف النهائي بمجموع ثلاثة أهداف لهدفين بينما ودع (برشلونة) المسابقة القارية.
كما تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم (تشامبيونز ليغ) بعد تغلبه على مضيفه ليفربول الإنجليزي بهدفين نظيفين في اياب ربع نهائي البطولة الذي اقيم اليوم الثلاثاء على ملعب (انفيلد).
وبعد شوط اول دون اهداف احرز الفرنسي عثمان ديمبيلي هدفي اللقاء لصالح الضيوف الأول في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء والثاني في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.
وكان لقاء الذهاب الذي اقيم يوم الاربعاء الماضي على ملعب (بارك دي برينس) في العاصمة الفرنسية انتهى بفوز النادي الباريسي بنفس النتيجة.