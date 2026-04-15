وزارة الحرب الأمريكية تدفع بآلاف الجنود للشرق الأوسط

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الحرب الأمريكية سترسل آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط لتشديد الضغط على إيران.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها: "البنتاغون سيرسل آلافا من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، في محاولة من إدارة ترامب للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الصراع المستمر منذ أسابيع هناك، مع النظر في إمكانية شن ضربات إضافية أو عمليات برية إذا لم يصمد وقف إطلاق النار الهش".
وأفاد التقرير بأن التعزيزات تشمل نحو 6000 جندي على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" والقطع البحرية المرافقة لها، ومن المتوقع وصولهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما ستنضم إليهم لاحقا، بنهاية الشهر الجاري، مجموعة "بوكسر" البرمائية التي تحمل نحو 4200 جندي من قوات المارينز.
وأوضح المسؤولون أن إدارة ترامب تسعى من خلال هذا التحشيد إلى "تأمين مسار التفاوض، مع وضع احتمالية تنفيذ ضربات جوية جديدة أو حتى عمليات برية في الحسبان، وذلك في حال فشل وقف إطلاق النار الهش في الصمود".