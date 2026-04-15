نعي واسع لرحيل الفنان الكبير عبدالرحمن الحداد

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توفي الفنان اليمني عبدالرحمن الحداد في العاصمة المصرية القاهرة عن عمر ناهز 76 عامًا.

والحداد هو أحد أبرز رواد الأغنية اليمنية بألوانها المتعددة، وفي مقدمتها اللون الحضرمي، عُرف بصوته الإذاعي الرخيم وأدائه الغنائي المائز وثنائيته الفنية مع الشاعر الكبير حسين المحضار، وترك إرثًا غنيًا من الأعمال التراثية الخالدة التي أعاد تجديدها، إلى جانب أعمال حديثة رسخت حضوره عبر الأجيال.

وبعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تعزية الى عائلة الفنان القدير عبدالرحمن الحداد، الذي انتقل الى جوار ربه بعد مسيرة فنية واعلامية زاخرة امتدت لعقود كرسها لخدمة وطنه في مجال الفن والتراث الغنائي الاصيل.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لعائلة الفنان عبد الرحمن الحداد الذي فقد الوطن برحيلة واحدا من اعظم اصواته الغنائية التي حملت الهوية اليمنية إلى آفاق واسعة.

واشاد الرئيس بالارث الغنائي والموسيقي للفنان الحداد، واسهاماته الفريدة التي جمعت بين الاصالة والتجديد للفن والموسيقى والغناء اليمني عموما، والاغنية الحضرمية خصوصا، سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعت وزارة الثقافة، ببالغ الحزن والأسى ، الفنان والاعلامي اليمني الكبير عبدالرحمن الحداد، الذي وافته المنية اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، بعد مسيرة فنية وإعلامية حافلة امتدت لأكثر من نصف قرن، كان خلالها أحد أبرز رموز الأغنية اليمنية، وصوتا صادقا ارتبط بالهوية اليمنية الجامعة، وعبّر بإبداعه عن وجدان الوطن وآمال أبنائه.

وأكدت الوزارة في بيان النعي، أن الفقيد مثّل قامةً فنية استثنائية، وأسهم عبر عطائه الغنائي في ترسيخ حضور الأغنية اليمنية وتعزيز مكانتها، وترك إرثا فنيا خالدا سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال، بما حمله من مضامين وطنية وإنسانية جسّدها في أعماله التي لامست وجدان الشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أن الفقيد إلى جانب عطائه الفني، كان له حضور بارز في المجال الإعلامي، حيث بدأ مسيرته مذيعًا ومعد برامج في إذاعة المكلا، قبل أن ينتقل إلى إذاعة وتلفزيون عدن، ثم واصل إسهاماته في صنعاء، جامعًا بين الرسالة الإعلامية والعمل الثقافي، كما شغل منصب مستشار لوزير الثقافة، ونال وسام الفنون والآداب من الدرجة الأولى تقديرا لإسهاماته في خدمة الثقافة والفن اليمني.

ولفتت الوزارة إلى أن رحيل الفنان عبدالرحمن الحداد يمثل خسارة كبيرة على الساحة الثقافية والفنية والابداعية ، وفقدانا لأحد أعمدة الفن اليمني الذين أسهموا في ترسيخ الهوية الفنية وتعزيز حضورها.

وعبّرت وزارة الثقافة، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.