الجيش الإسرائيلي ينقل سيناريو غزة إلى قلب الجنوب اللبناني حف

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في مؤشر ميداني خطير، كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، عن سعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ وجوده العسكري في جنوب لبنان عبر استنساخ ما وصفته بـ"سيناريو غزة" في القرى والبلدات الحدودية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وضباط في الجيش الإسرائيلي، أن الجيش يعمل على إنشاء مواقع عسكرية إضافية في جنوب لبنان ومضاعفة عددها في أسلوب عمل يشبه ما حدث في قطاع غزة.

وعمليا، بدأت قوات الجيش هدم المنازل في جنوب لبنان لإخلاء مناطق سكنية وفرض منطقة عازلة، بالتزامن مع تأكيد الجيش الإسرائيلي مواصلة العمل بقوة ضد حزب الله اللبناني. وأكد أنه لن يسمح له باستهداف سكان إسرائيل، وخاصة في المناطق الشمالية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن قائد كتيبة بالجيش تأكيده أن الخطة تهدف إلى إنشاء منطقة في جنوب لبنان "خالية من العدو والسكان كي لا تبقى البلدات الشمالية على خط مواجهة"، وفق تعبيره.

وأضاف أن الجيش يعمل على صياغة طريقة عمله بالمنطقة العازلة في لبنان ويستعد لطرح خطته بشأنها على القيادة السياسية. وأشار إلى وجود فجوات بين الجيش والقيادة السياسية بشأن مفهوم الدفاع في جنوب لبنان.

وقال إن "سكان شمال إسرائيل لن يشعروا بالاطمئنان حتى يروا الجنود الإسرائيليين منتشرين أمامهم".

ميدانيا، قالت مصادر للصحيفة إن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة لعناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله لاقتحام موقع عسكري في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن قوات اللواء 8 مستمرة في العملية البرية الدقيقة لتعزيز خط الدفاع الأول في جنوب لبنان وحماية "سكان الشمال"، مؤكدا رصده منصة لإطلاق الصواريخ كانت موجهة صوب البلدات الإسرائيلية ووسائل قتالية إضافية منها صاروخ مضاد للدروع.

وقال الجيش إنه هاجم خلال الأيام الماضية منازل يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان واغتال عددا من المسلحين.

ورغم ضجيج الهدنة التي أعلنت فجر يوم الأربعاء الماضي، لا يزال الميدان مشتعلا بالضربات العنيفة على لبنان، إذ يواصل الجيش عدوانه عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، تزامنا مع استمرار التوغل البري بزعم إنشاء منطقة "أمنية" خالية من سلاح "حزب الله".

وحتى صباح اليوم الأربعاء، استمرت الغارات الإسرائيلية مستهدفة بلدة أنصارية في قضاء صيدا جنوبي لبنان، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في بيروت، مما يرفع إجمالي حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2124 قتيلا و6921 جريحا منذ 2 مارس/آذار الماضي، منهم 35 قتيلا و159 جريحا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.