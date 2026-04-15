لتحسين المزاج.. طبيب يكشف فوائد تناول التمر للتخلص من العصبية الزائدة أشياء تضر القلب والصحة- 7 عادات خاطئة تجنبها بعد السادسة مساء قصور عنق الرحم وخطر الولادة المبكرة.. ما العلاقة بينهما هل القولون العصبي حالة نفسية؟- حسام موافي يجيب ويحسم الجدل الذهب يتراجع سريعاً عن أعلى مستوى في شهر اختطاف أم لأربعة أبناء في صنعاء يثير مطالب بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين أبرز النقاط الواردة في الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي بشأن اليمن أمام مجلس الأمن.. ماذا قال؟ مقتل قائد عسكري وإصابة 6 جنود في كمين مسلح استهدف قوات درع الوطن بحضرموت واشنطن ترصد مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الحميداوي وتنشر صورته لأول مرة.. من هو؟ جلسة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة… اليمن على طاولة مجلس الأمن وسط أزمات البحر الأحمر وباب المندب
التمر يُعد من الأطعمة الأكثر استهلاكًا بين العديد من الأشخاص، ويميل العديد إلى تناوله، بفضل احتوائه على العناصر الغذائية التي تدر نفعًا على الصحة، فضلًا عن مذاقه المتميز،
فماذا عن تناوله للتخلص من العصبية الزائدة؟
في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" فوائد تناول التمر على الريق للتخلص من العصبية الزائدة، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية.
ما هى العصبية الزائدة؟
العصبية الزائدة هى حالة من التوتر والضيق العاطفي الشديد، تتجاوز كونها طبعاً لتصبح مرضاً يؤدي إلى ردود فعل غاضبة وعدوانية، لا تتناسب مع المواقف البسيطة، وقد تستوجب زيارة الطبيب في بعض الأحيان للتخلص منها.
لكن رغم ذلك النمط الغذائي له دورًا فعالًا في تهدئة الجسم والتخلص من العصبية الزائدة، فهناك مشروبات لها خصائص مهدئة، ينصح بتناولها بشكل منتظم، كما أن تناول التمر له دورًا في هذه الحالة.
ما فوائد التمر للتخلص من العصبية؟
ينصح بتناول التمر على الريق لتحسين المزاج، وتقليل العصبية طوال اليوم، لكن شرط تناوله باعتدال، بمقدار من تمرة لـ 5 يوميًا، حيث يمكن أن يعود بالفوائد التالية:
1- تهدئة الأعصاب يحتوي التمر على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن أساسي لتهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر، مما يساهم في تحقيق الهدوء النفسي طوال اليوم.
2- تحسين المزاج يعزز التمر من إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، بفضل النسبة العالية من فيتامين B6، مما يقلل من العصبية والاكتئاب.
3- تقليل التوتر والإرهاق يساعد تناول التمر بانتظام في محاربة التوتر والإرهاق النفسي والجسدي، ويحسن من جودة النوم والراحة لذا يفضل تناوله أيضًا قبل النوم.
4- تعزيز الطاقةالسكريات الطبيعية المتواجدة في التمر يمكن أن تساهم في تحسين التركيز والانتباه، مما يقلل من العصبية الناتجة عن انخفاض مستوى السكر.
5- - تعزيز صحة الجهاز العصبي يحتوي التمر على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يلعب دوراً حيوياً في دعم صحة ووظائف الجهاز العصبي، ومنها الشعور بالهدوء طوال اليوم