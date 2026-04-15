أشياء تضر القلب والصحة- 7 عادات خاطئة تجنبها بعد السادسة مساء

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 207

تتأثر الصحة عامةً، وسلامة القلب بشكلِ خاص، عند القيام بمجموعة عادات خاطئة في وقتٍ محدد عند حلول المساء.

عادات تؤثر على القلب بحسب صحيفة "Mirror"، هناك عادات خاطئة يفعلها الكثير من الأشخاص بعد تمام السادسة مساءً، ثبت أنها تؤثر سلبًا على صحة القلب.

عادات خاطئة تجنبها بعد السادسة مساءً

1- استخدام غسول الفم رغم فعالية غسول الفم في تنظيف الأسنان، يُنصح بتجنب الأنواع التي تتسم بخصائص قوية مضادة للبكتيريا.

وقلما يعرف البعض أن الفم يحتوي على بكتيريا مسئولة عن تحويل المركبات من الطعام إلى أكسيد النيتريك.

ويمثل أكسيد النيتريك أهمية كبيرة لصحة القلب، لأنه يحافظ على مرونة واسترخاء الأوعية الدموية في الجسم.

ومع قتل هذه البكتيريا باستخدام غسول الفم، يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

2- استعمال الهاتف المحموليجب إبعاد الهاتف المحمول عن متناول اليدين ليلًا، لأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الموبايل يمنع إفراز الميلاتونين.

والجدير بالذكر أن هرمون الميلاتونين ليس مسئولًا عن النوم فقط، بل يعتبر من مضادات الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية.

فإذا انخفض هرمون الميلاتونين في الجسم، سيزداد الإجهاد التأكسدي، مما يضر بصحة الشرايين مع مرور الوقت.

3- ممارسة تمارين الثبات الشديدةلا خلاف على الفوائد التي تعود على صحة الجسم عند ممارسة تمارين الثبات الشديدة، مثل البلانك والجلوس على الحائط والتعلق الحر، ولكن من الأفضل تجنبها ليلًا.

التوتر الذي يتعرض له الإنسان على مدار يومه يجعل جهازه العصبي في حالة استنفار، ومع التعرض لإجهاد إضافي بممارسة تمارين الثبات الشديدة، يرتفع ضغط الدم.

4- تناول الشاي الأخضريقبل بعض الأشخاص على احتساء الشاي الأخضر ليلًا، لتهدئة الأعصاب قبل النوم، ولكن في الحقيقة أن مركب الثيانين المتوفر به يحفز استجابة الجسم للتوتر، مما يضر بصحة القلب.

5- تناول المكملات الغذائيةتتداخل بعض المكملات الغذائية مع دورة النوم، خاصةً عند تناولها بجرعة أعلى من المسموح به، مما يؤدي إلى اضطراب توزان ضربات القلب.

6- ممارسة تمارين التنفسلا شك أن تمارين التنفس ليلًا تساعد على تحسين جودة النوم، ولكن أداءها بشكل خاطئ له تأثيرات سلبية على صحة القلب.

وحبس الأنفاس لفترة طويلة من أشهر الأخطاء التي يقع فيها البعض عند ممارسة تمارين التنفس.

وتكمن خطورة حبس النفس لفترة طويلة في تراجع مستويات الأكسجين بالدم وزيادة الضغط على القلب عند بعض الأشخاص.

7- الأكل قبل النومتناول الطعام قبل الخلود للنوم مباشرة يؤدي إلى زيادة نشاط الجهاز العصبي الودي، مما يُعرِّض بطانة الأوعية الدموية للإجهاد.بالتالي، يجب التوقف عن تناول الطعام قبل النوم لمدة 3 ساعات، لتقليل الضغط على القلب والتحكم في ضغط الدم