قصور عنق الرحم وخطر الولادة المبكرة.. ما العلاقة بينهما

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

صحة عنق الرحم تلعب دورًا هامًا، وإن كان غير ملحوظ، خلال فترة الحمل، وفهم وظيفتها، والتعرف على أعراضها، واتباع النصائح الطبية، كلها عوامل تساهم في الوقاية من المضاعفات الخطيرة، خاصة الولادة المبكرة.

لذا في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" العلاقة بين قصور عنق الرحم وخطر الولادة المبكرة، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health.

دور عنق الرحم أثناء الحمل

يلعب عنق الرحم دورًا هامًا في دعم حمل صحي فهي بمثابة البوابة الواقية بين الرحم والمهبل، وتبقى صلبة ومغلقة طوال فترة الحمل للحفاظ على سلامة الجنين داخل الرحم، وأي حالة تؤثر على قوة عنق الرحم أو صحته يمكن أن تزيد من المخاطر.

يبقى عنق الرحم متماسكًا ومغلقًا بإحكام طوال فترة الحمل التي تمتد لتسعة أشهر، وذلك لحماية الجنين داخل الرح، وخلال الفحوصات الدورية، يتأكد الأطباء من سلامة عنق الرحم وقوته لضمان بقائه آمنًا حتى موعد الولادة، وأهم النقاط التي يجب تذكرها:

يبقى عنق الرحم السليم مغلقًا حتى يبدأ المخاض

- ضعيف أو مصاب عنق الرحم قد يزيد من خطر الولادة المبكرة

- يساعد الكشف المبكر على منع حدوث المضاعفات

هل فحص عنق الرحم آمن أثناء الحمل؟

تشعر العديد من الحوامل بالقلق حيال الفحوصات الطبية أثناء الحمل، وخاصة فحص عنق الرحم، يُعتبر فحص مسحة عنق الرحم آمناً بشكل عام أثناء الحمل، ويمكن إجراؤه إذا كان موعد الفحص قد حان، لا تُلحق هذه الفحوصات أي ضرر بالجنين، وتساعد في الكشف المبكر عن أي تغيرات غير طبيعية في خلايا عنق الرحم، وفي معظم الحالات:

تتم مراقبة الحالات الشاذة الطفيفة، ولا يتم علاجها على الفور.

- يمكن تأجيل العلاج بأمان حتى بعد الولادة

- تضمن المتابعة الدقيقة لسلامة الأم

- قد يؤدي تجنب الفحص بدافع الخوف إلى تأخير التشخيص.

- يوازن الأطباء دائمًا بين المخاطر والفوائد قبل التوصية بإجراء أي فحص.

ما مضاعفات التهابات عنق الرحم؟

قد تؤدي التهابات عنق الرحم أو المهبل غير المعالجة إلى ما يلي:

يزيد من خطر الولادة المبكرة

- تسبب تمزق الأغشية المبكر

- يؤثر على نتائج الحمل بشكل عام

- إفرازات كريهة الرائحة

العلاقة بين قصور عنق الرحم وخطر الولادة المبكرة

قصور عنق الرحم هو حالة ينفتح فيها عنق الرحم مبكراً جداً دون ألم، وقد تؤدي هذه الحالة إلى الولادة المبكرة أو فقدان الحمل إذا لم يتم اكتشافها في الوقت المناسب، وتشمل النساء الأكثر عرضة للخطر أولئك اللواتي يعانين من:

حالات الإجهاض السابقة

- الولادات المبكرة قبل الأوان

- جراحات عنق الرحم

علاج قصور عنق الرحم

يُتيح التشخيص المبكر باستخدام الموجات فوق الصوتية للأطباء تقديم علاجات مثل:

ربط عنق الرحم (خياطة عنق الرحم)

- العلاج بالبروجسترون

- تعديل النشاط

تُقلل هذه الخطوات بشكل كبير من المخاطر عند البدء بها مبكراً.متى تكون التغيرات في عنق الرحم طبيعيةلا يُعدّ كل تغيير في عنق الرحم مدعاةً للقلق، إلا في بعض الحالات من بينها زيادة تدفق الدم أثناء الحمل قد تجعل عنق الرحم حساسًا

ـ وغالبًا ما يكون نزول بضع قطرات من الدم بعد الفحوصات أو الجماع أمرًا طبيعيًا، ومع ذلك، يلزم الحصول على رعاية طبية في حالة حدوث ما يلي:

نزيف مستمر أو غزير- ألم شديد في البطن- انقباضات منتظمةما العلاقة بين الأورام الليفية والإجهاض والولادة المبكرة ؟وفقًا لما ذكره الدكتور باهر السعيد استشاري أمراض النساء والتوليد، هناك بعض العوامل التي تسبب الأورام الليفية الإجهاض أو الولادة المبكرة، من الضروري الحذر، وزيارة الطبيب المختص، من بينها:

1- تشوه تجويف الرحم

الأورام الليفية الداخلية تشوه شكل تجويف الرحم، مما يصعب على الجنين الالتصاق والانغراس فيه بشكل طبيعي.

2- التأثير على المشيمةقد تتسبب الأورام الليفية في انفصال المشيمة عن جدار الرحم، مما يؤدي إلى الإجهاض ومشاكل في الحمل بشكل عام.

3- نقص الأكسجين قد يؤدي كبر حجم الورم الليفي إلى تقليل المساحة المتاحة للجنين، مما يقلل من إمدادات الأكسجين والمغذيات اللازمة لنموه، وهذا قد يؤدي إلى الإجهاض أو موت الجنين.

4- زيادة تقلصات الرحم يمكن أن تسبب الأورام الليفية زيادة في تقلصات الرحم، مما يزيد من خطر الولادة المبكرة أو الإجهاض.

5- صعوبة الولادة الطبيعيةقد تتسبب الأورام الليفية الكبيرة في زيادة احتمالية الولادة القيصرية، أو في إعاقة تقدم المخاض، أو قد تؤدي إلى انسداد قناة الولادة