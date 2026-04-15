قصور عنق الرحم وخطر الولادة المبكرة.. ما العلاقة بينهما

صحة عنق الرحم تلعب دورًا هامًا، وإن كان غير ملحوظ، خلال فترة الحمل، وفهم وظيفتها، والتعرف على أعراضها، واتباع النصائح الطبية، كلها عوامل تساهم في الوقاية من المضاعفات الخطيرة، خاصة الولادة المبكرة.
لذا في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" العلاقة بين قصور عنق الرحم وخطر الولادة المبكرة، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health.
دور عنق الرحم أثناء الحمل
يلعب عنق الرحم دورًا هامًا في دعم حمل صحي فهي بمثابة البوابة الواقية بين الرحم والمهبل، وتبقى صلبة ومغلقة طوال فترة الحمل للحفاظ على سلامة الجنين داخل الرحم، وأي حالة تؤثر على قوة عنق الرحم أو صحته يمكن أن تزيد من المخاطر.
يبقى عنق الرحم متماسكًا ومغلقًا بإحكام طوال فترة الحمل التي تمتد لتسعة أشهر، وذلك لحماية الجنين داخل الرح، وخلال الفحوصات الدورية، يتأكد الأطباء من سلامة عنق الرحم وقوته لضمان بقائه آمنًا حتى موعد الولادة، وأهم النقاط التي يجب تذكرها:
تشعر العديد من الحوامل بالقلق حيال الفحوصات الطبية أثناء الحمل، وخاصة فحص عنق الرحم، يُعتبر فحص مسحة عنق الرحم آمناً بشكل عام أثناء الحمل، ويمكن إجراؤه إذا كان موعد الفحص قد حان، لا تُلحق هذه الفحوصات أي ضرر بالجنين، وتساعد في الكشف المبكر عن أي تغيرات غير طبيعية في خلايا عنق الرحم، وفي معظم الحالات:
ما مضاعفات التهابات عنق الرحم؟
قد تؤدي التهابات عنق الرحم أو المهبل غير المعالجة إلى ما يلي:
العلاقة بين قصور عنق الرحم وخطر الولادة المبكرة
قصور عنق الرحم هو حالة ينفتح فيها عنق الرحم مبكراً جداً دون ألم، وقد تؤدي هذه الحالة إلى الولادة المبكرة أو فقدان الحمل إذا لم يتم اكتشافها في الوقت المناسب، وتشمل النساء الأكثر عرضة للخطر أولئك اللواتي يعانين من:
علاج قصور عنق الرحم
يُتيح التشخيص المبكر باستخدام الموجات فوق الصوتية للأطباء تقديم علاجات مثل:
ـ وغالبًا ما يكون نزول بضع قطرات من الدم بعد الفحوصات أو الجماع أمرًا طبيعيًا، ومع ذلك، يلزم الحصول على رعاية طبية في حالة حدوث ما يلي:
1- تشوه تجويف الرحم
الأورام الليفية الداخلية تشوه شكل تجويف الرحم، مما يصعب على الجنين الالتصاق والانغراس فيه بشكل طبيعي.
2- التأثير على المشيمةقد تتسبب الأورام الليفية في انفصال المشيمة عن جدار الرحم، مما يؤدي إلى الإجهاض ومشاكل في الحمل بشكل عام.
3- نقص الأكسجين قد يؤدي كبر حجم الورم الليفي إلى تقليل المساحة المتاحة للجنين، مما يقلل من إمدادات الأكسجين والمغذيات اللازمة لنموه، وهذا قد يؤدي إلى الإجهاض أو موت الجنين.
4- زيادة تقلصات الرحم يمكن أن تسبب الأورام الليفية زيادة في تقلصات الرحم، مما يزيد من خطر الولادة المبكرة أو الإجهاض.
5- صعوبة الولادة الطبيعيةقد تتسبب الأورام الليفية الكبيرة في زيادة احتمالية الولادة القيصرية، أو في إعاقة تقدم المخاض، أو قد تؤدي إلى انسداد قناة الولادة