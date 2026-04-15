هل القولون العصبي حالة نفسية؟- حسام موافي يجيب ويحسم الجدل

هل القولون العصبي مرض نفسي؟
أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على هذا السؤال، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا".
قال موافي خلال برنامجه المذاع على قناة صدى البلد، إن متلازمة القولون العصبي عبارة عن مرض نفسي.
وأكد أن معظم الأشخاص يعتقدون أن القولون العصبي مرض هضمي، لكنه حالة نفسية، رغم تمركز أعراضه في المعدة والأمعاء.
وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة أن القولون العصبي تحدث الإصابة به بسبب وجود اضطراب في المخ، يؤثر سلبًا على الأمعاء الغليظة.
وأشار إلى أن طبيب الجهاز الهضمي ليس له علاقة بعلاج القولون العصبي في كثير من البلاد حول العالم، بل معظم الحالات يتم تحويلها إلى أخصائي الصحة النفسية.
وأضاف موافي أن معظم الأشخاص المصابين بالقولون العصبي يتعاملون معه بطريقة خاطئة، موضحًا أنهم يكتفون بتناول الأدوية التي تخفف الأعراض.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن أعراض القولون العصبي تعود مرة أخرى بعد انتهاء مفعول الدواء، مشددًا على ضرورة علاج السبب لا العرض