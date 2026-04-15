الذهب يتراجع سريعاً عن أعلى مستوى في شهر

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تراجعت أسعار الذهب قليلا يوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهر خلال الجلسة مع استعادة الدولار بعض قوته، فيما عززت التوقعات بإجراء ‌جولة أخرى من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الرغبة في المخاطرة.

وانخفض ​سعر الذهب ⁠في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4828.07 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة ‌02:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن ‌سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس آذار في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو حزيران عند 4851.30 دولار.

وانتعش الدولار ‌من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مما جعل السلع المقومة به، ⁠مثل الذهب، أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار النفط بينما ارتفعت الأسهم على أمل أن تستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز، أحد الممرات المائية الرئيسية في العالم لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة ماريكس، إن أسعار ​الذهب تتأثر بالأخبار الآتية من الشرق الأوسط على المدى القصير، مع ‌تفاؤل بأن واشنطن وطهران ستشرعان في محادثات.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف، ارتفعت أسعار الذهب 1.6 بالمئة هذا الأسبوع على خلفية تجدد الآمال في إجراء محادثات سلام ⁠بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مير «إذا انهارت الأمور مرة أخرى، يمكننا العودة إلى نمط ما قبل وقف إطلاق النار المتمثل في انخفاض أسعار الذهب وارتفاع الدولار وانخفاض أسعار الأسهم».

وقال ​الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء إن المحادثات لإنهاء الحرب مع إيران قد ‌تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، بعد أن دفع انهيار المفاوضات التي جرت مطلع الأسبوع واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ومما زاد من حالة عدم اليقين، ‌أعلن الجيش ‌الأمريكي في وقت متأخر الثلاثاء، أن ⁠قواته أوقفت تماما التجارة الاقتصادية الداخلة والخارجة من إيران عن ‌طريق البحر من خلال حصار.

ويرى المتعاملون الآن أن هناك احتمالا 30 بالمئة لخفض سعر الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس هذا العام، ⁠ارتفاعاً من نحو 13 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقبل الحرب، كانت هناك ​توقعات بخفضين هذا العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 80.15 دولار للأونصة، وصعد سعر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 2126.14 دولار، بينما ⁠انخفض سعر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1585.60 دولار