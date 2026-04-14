اختطاف أم لأربعة أبناء في صنعاء يثير مطالب بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

أقدمت جماعة الحوثي الإرهابية على اختطفت امرأة في العاصمة صنعاء عقب مداهمة منزلها، مطالباً بالإفراج الفوري عنها ووقف ما وصفه بانتهاكات متصاعدة بحق النساء والعاملين في المجال الإنساني.

وقال بيان صادر عن تحالف "نساء من أجل السلام في اليمن وصل مأرب برس نسخة منه " أن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات داهمت منزل المواطنة فتحية حسين علي الحدا في شارع هائل وسط صنعاء، وصادرت مقتنيات شخصية قبل اقتيادها إلى جهة غير معلومة "دون أي مسوغ قانوني"، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن الحدا هي أم لأربعة أبناء، كانت قد عملت سابقاً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، قبل عودتها إلى صنعاء والتحاقها بالعمل في قطاع التعليم.

وأشار البيان إلى أن عملية الاختطاف جاءت، وفق معلومات متوفرة، عقب وشاية، معتبراً ذلك "مؤشراً خطيراً" على استخدام البلاغات الكيدية لتبرير الانتهاكات.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تصاعد الانتهاكات في اليمن، حيث قالت أنالينا بيربوك في تصريحات سابقة إن الوضع في البلاد لا يزال "بالغ الخطورة"، مع استمرار حالات الاحتجاز التعسفي.

وطالب التحالف بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الحدا، وكشف مكان احتجازها، ووقف عمليات اعتقال النساء، وضمان حماية العاملين في المجالين الإنساني والتعليمي، إضافة إلى فتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين.

وأكد أن هذه الممارسات "تقوض جهود السلام والاستقرار" في اليمن.