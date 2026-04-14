أبرز النقاط الواردة في الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي بشأن اليمن أمام مجلس الأمن.. ماذا قال؟ مقتل قائد عسكري وإصابة 6 جنود في كمين مسلح استهدف قوات درع الوطن بحضرموت واشنطن ترصد مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الحميداوي وتنشر صورته لأول مرة.. من هو؟ جلسة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة… اليمن على طاولة مجلس الأمن وسط أزمات البحر الأحمر وباب المندب الحوثيون يتوددون السعودية ويقدمون التعهدات لهم.. والرياض تحذر واشنطن: التوتر في هرمز وباب المندب يهدد طرق الشحن الدولية تغيرات بأسعار صرف العملات في اليمن من اليمن إلى بحر العرب.. مصدر رئاسي يمني يكشف عن نقاشات مع الجانب السعودي لتشغيل مشروع أنبوب النفط هل دفعت قطر أمولاً لإيران لوقف هجماتها عليها؟ طهران تحصي خسائرها في الحرب وتطلب من 5 دول عربية تعويضها.. من يعوض من! 15 سفينة أمريكية تطوق إيران بحريًا… وحاملات الطائرات تدخل المشهد
تسبب كمين مسلحة نصبة مسلحون مجهلون في منطقة العبر في استُشهد قائد فصيلة وأُصيب ستة جنود من قوات "درع الوطن"، صباح اليوم الثلاثاء، جراء كمين مسلح استهدف طقماً عسكرياً في منطقة العبر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
وأفادت مصادر محلية أن المقدم فرج طارش شقير الأغبري، قائد فصيلة في الشرطة العسكرية بالفرقة الأولى "درع الوطن"، توفي متأثراً بجراحه التي أُصيب بها خلال الهجوم، فيما نُقل الجنود المصابون إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والحرجة.
وبحسب المصادر، نفذ مسلحون الكمين بشكل مباغت أثناء مرور الطقم العسكري في المنطقة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة مستغلين طبيعة المنطقة الصحراوية.
وعقب الحادثة، دفعت السلطات بوحدات أمنية وعسكرية إلى موقع الهجوم، حيث باشرت عمليات تمشيط وتعقب واسعة لملاحقة المنفذين.