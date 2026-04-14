مقتل قائد عسكري وإصابة 6 جنود في كمين مسلح استهدف قوات درع الوطن بحضرموت

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

تسبب كمين مسلحة نصبة مسلحون مجهلون في منطقة العبر في استُشهد قائد فصيلة وأُصيب ستة جنود من قوات "درع الوطن"، صباح اليوم الثلاثاء، جراء كمين مسلح استهدف طقماً عسكرياً في منطقة العبر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن المقدم فرج طارش شقير الأغبري، قائد فصيلة في الشرطة العسكرية بالفرقة الأولى "درع الوطن"، توفي متأثراً بجراحه التي أُصيب بها خلال الهجوم، فيما نُقل الجنود المصابون إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والحرجة.

وبحسب المصادر، نفذ مسلحون الكمين بشكل مباغت أثناء مرور الطقم العسكري في المنطقة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة مستغلين طبيعة المنطقة الصحراوية.

وعقب الحادثة، دفعت السلطات بوحدات أمنية وعسكرية إلى موقع الهجوم، حيث باشرت عمليات تمشيط وتعقب واسعة لملاحقة المنفذين.