واشنطن ترصد مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الحميداوي وتنشر صورته لأول مرة.. من هو؟

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن أحمد الحميداوي، زعيم "كتائب حزب الله" في العراق، في إطار جهودها لتعقبه والحد من نشاطاته. وذلك بالتزامن مع نشر صورة له للمرة الأولى ضمن مواد برنامج "مكافآت من أجل العدالة".

وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية، في بيان، إنه يقدم هذه المكافأة لمن يدلي بمعلومات تسهم في الوصول إلى الحميداوي أو تقليص تحركاته، مؤكداً التزامه بسرية المعلومات وهوية المصادر.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن الحميداوي أدار في مارس (آذار) 2026 هجمات نفذتها "كتائب حزب الله" ضد منشآت دبلوماسية أميركية، مشيرة إلى أن الجماعة استهدفت على مدى سنوات موظفي ومنشآت الولايات المتحدة في العراق باستخدام العبوات الناسفة والصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما لفتت إلى تورط "كتائب حزب الله" في اختطاف مواطنين أميركيين وقتل مدنيين عراقيين، معتبرة أن الحميداوي لعب دورًا محوريًا في التخطيط لهذه الهجمات منذ عام 2007.

وبحسب البيان، تلقى الحميداوي تدريباً سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً من الحرس الثوري الإيراني، ويشغل حالياً منصب الأمين العام للجماعة وعضواً في مجلس شوراها.

كما يواصل التحريض على العنف من خلال الاحتجاجات والهجمات التي تستهدف السفارة الأميركية في العراق.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت الحميداوي، في فبراير (شباط) 2020، ك"إرهابي عالمي"، ما أدى إلى تجميد أصوله داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أميركيين، ومنع أي تعاملات معه.