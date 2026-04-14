جلسة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة… اليمن على طاولة مجلس الأمن وسط أزمات البحر الأحمر وباب المندب

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة لبحث آخر التطورات في الملف اليمني، في ظل استمرار تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الممتدة منذ أكثر من عقد.

وبحسب جدول أعمال المجلس، من المقرر أن يقدم هانس غروندبرغ، وإيدم ووسورنو، مدير قسم الاستجابة للأزمات في مكتب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى جانب ممثلي عدد من الدول، إحاطات خلال الجلسة المفتوحة.

ومن المتوقع أن يركز غروندبرغ في إحاطته على مسار العملية السياسية، مجددًا التأكيد على أهمية الدفع نحو حل شامل يقوده اليمنيون برعاية الأمم المتحدة، مع التحذير من مخاطر انزلاق اليمن إلى دائرة التصعيد الإقليمي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية واقتصادية.

ويأتي انعقاد الجلسة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.

كما يُرجح أن يناقش أعضاء المجلس التهديدات المتزايدة لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وانعكاساتها على التجارة العالمية وأمن الطاقة.

وسيستعرض المبعوث الأممي الجهود الجارية لإحياء عملية السلام، بما يشمل الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، واستمرار المفاوضات المتعلقة بتبادل المحتجزين في عمّان، ضمن إطار اتفاق ستوكهولم، باعتبارها خطوة لبناء الثقة بين الأطراف.

وفي الجانب الإنساني، تظل الأزمة المتفاقمة محورًا رئيسيًا للنقاش، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما يعاني 18.3 مليون من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 19.3 مليون إلى خدمات صحية أساسية، في وقت لا يعمل فيه سوى نحو 59% من المرافق الصحية بكامل طاقتها بسبب نقص التمويل.

ومن المتوقع أن يحذر المسؤولون الأمميون من تفاقم الأوضاع الإنسانية في حال استمرار فجوة التمويل، مع التأكيد على ضرورة تسهيل وصول المساعدات وضمان حرية عمل المنظمات الإنسانية، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.