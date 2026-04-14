الحوثيون يتوددون السعودية ويقدمون التعهدات لهم.. والرياض تحذر واشنطن: التوتر في هرمز وباب المندب يهدد طرق الشحن الدولية

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين سعوديين في قطاع الطاقة أن المملكة حصلت على تعهدات من جماعة الحوثي بعدم استهداف السفن السعودية أو تلك التابعة لها أثناء عبورها مضيق باب المندب.

وبحسب ما أوردته الصحيفة نقلاً عن مسؤولين، فإن الرياض تضغط على الولايات المتحدة من أجل إعادة فتح مسار المفاوضات مع إيران ورفع القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من أن استمرار التوتر قد يدفع نحو مزيد من التصعيد ويؤثر على طرق الشحن الدولية.

وأضافت المصادر أن السعودية أبلغت واشنطن بأنها حصلت على ضمانات من الحوثيين بعدم استهداف أراضيها أو سفنها في البحر الأحمر وباب المندب، مع الإشارة إلى أن هذه التفاهمات تبقى غير مستقرة وقد تتغير في حال تصاعد الدور الإيراني المباشر في الصراع.

كما حذرت الرياض من احتمال فرض رسوم على السفن المارة عبر الممرات البحرية في حال تفاقم التوتر، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود ضغوط إيرانية على الحوثيين في سياق تطورات الإقليم.

وفي وقت سابق، أشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين السعوديين كثفوا خلال الأشهر الماضية تحركاتهم الدبلوماسية بهدف احتواء التصعيد ومنع انزلاق الحوثيين إلى مواجهة أوسع.

في وقت أفادت مصادر إعلامية وتقارير متفرقة بتصريحات منسوبة لأطراف يمنية وإيرانية بشأن استعدادات وتحذيرات متبادلة، وسط تصاعد التوتر الإقليمي وتداخل مسارات الصراع في أكثر من ساحة.

وبحسب التقرير تخشى الرياض أن يؤدي الحصار الأمريكي الذي يستهدف خنق صادرات النفط الإيرانية—إلى تصعيد متبادل يوسّع نطاق المواجهة إلى ممرات بحرية أخرى، خصوصًا البحر الأحمر، حيث يمتلك الحوثيون سجلًا سابقًا في استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

تشير الصحيفة إلى أن السعودية، رغم معارضتها لهيمنة إيران على مضيق هرمز، تفضّل حلاً دبلوماسيًا، إذ ترى أن استمرار الحصار قد يدفع طهران إلى استخدام الحوثيين كورقة ضغط لإغلاق أو تعطيل باب المندب، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لمسارات تصدير النفط السعودي البديلة عبر البحر الأحمر.