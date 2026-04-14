تغيرات بأسعار صرف العملات في اليمن

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء

بتاريخ 14/04/2026

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                   529

بيع الدولار                      532

شراء السعودي            139.70

بيع السعودي             140.10

الصرف في عدن

شراء الدولار              1550

بيع الدولار                 1560

شراء السعودي             408

بيع السعودي                411

