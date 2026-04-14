تغيرات بأسعار صرف العملات في اليمن

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء
بتاريخ 14/04/2026
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 529
بيع الدولار 532
شراء السعودي 139.70
بيع السعودي 140.10
الصرف في عدن
شراء الدولار 1550
بيع الدولار 1560
شراء السعودي 408
بيع السعودي 411