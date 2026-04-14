تغيرات بأسعار صرف العملات في اليمن

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء

بتاريخ 14/04/2026

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 529

بيع الدولار 532

شراء السعودي 139.70

بيع السعودي 140.10

الصرف في عدن

شراء الدولار 1550

بيع الدولار 1560

شراء السعودي 408

بيع السعودي 411