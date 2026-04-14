15 سفينة أمريكية تطوق إيران بحريًا… وحاملات الطائرات تدخل المشهد علاج ارتفاع السكر أثناء النوم- هذا المشروب الليلي قد يساعدكك التستوستيرون عند الرجال- 6 أطعمة نباتية تزيد هرمون الذكورة الكيمياء في أبهى صورها: الاسترة وتطبيقاتها في الحياة والصناعة الهدرجة في الكيمياء… من تفاعل بسيط إلى قوة صناعية تُشكِّل عالمنا الكويت.. سحب الجنسية من 2182 شخصا بينهم الداعية نبيل العواضي جولة حاسمة تقترب.. واشنطن وطهران إلى طاولة جديدة وسط تهديدات بالحصار والانفجار في هرمز! النفط يتراجع دون 98 دولاراً مع بزوغ آمال بحوار جديد لإنهاء حرب إيران الدولار يتراجع لليوم السابع مع ترقب انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط الحكومة توافق على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء هيئة مستشفى الضالع العام
كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة دفعت بقوة بحرية كبيرة إلى المنطقة، حيث يُرجّح مشاركة نحو 15 سفينة حربية في فرض حصار بحري على إيران، في تصعيد لافت للأزمة.
وبحسب المعطيات:
تتضمن القوة حاملة طائرات إلى جانب 11 مدمرة وسفن دعم. من أبرز القطع المشاركة:
USS Abraham Lincoln USS Gerald R. Ford حاملة الطائرات جيرالد فورد تتمركز حاليًا في شرق المتوسط، لكنها قد تحتاج لعبور قناة السويس أو الالتفاف حول أفريقيا للوصول إلى مسرح العمليات.
وتشمل المدمرات والسفن الأخرى المنتشرة في الشرق الأوسط عددًا كبيرًا من القطع القتالية، ما يعكس حجم الحشد العسكري.
الحصار بدأ فعليًا، ويستهدف: جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها يشمل مناطق حيوية مثل الخليج العربي وخليج عُمان
يأتي هذا التصعيد بعد فشل مفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، رغم إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين.
الخلاصة: العدد المعلن هو 15 سفينة حربية على الأقل، في خطوة تعكس انتقال الصراع إلى مستوى أكثر خطورة، مع احتمال توسّع العمليات البحرية خلال الفترة القادمة.