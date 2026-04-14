15 سفينة أمريكية تطوق إيران بحريًا… وحاملات الطائرات تدخل المشهد

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة دفعت بقوة بحرية كبيرة إلى المنطقة، حيث يُرجّح مشاركة نحو 15 سفينة حربية في فرض حصار بحري على إيران، في تصعيد لافت للأزمة.

وبحسب المعطيات:

تتضمن القوة حاملة طائرات إلى جانب 11 مدمرة وسفن دعم. من أبرز القطع المشاركة:

USS Abraham Lincoln USS Gerald R. Ford حاملة الطائرات جيرالد فورد تتمركز حاليًا في شرق المتوسط، لكنها قد تحتاج لعبور قناة السويس أو الالتفاف حول أفريقيا للوصول إلى مسرح العمليات.

وتشمل المدمرات والسفن الأخرى المنتشرة في الشرق الأوسط عددًا كبيرًا من القطع القتالية، ما يعكس حجم الحشد العسكري.

الحصار بدأ فعليًا، ويستهدف: جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها يشمل مناطق حيوية مثل الخليج العربي وخليج عُمان

يأتي هذا التصعيد بعد فشل مفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، رغم إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين.

الخلاصة: العدد المعلن هو 15 سفينة حربية على الأقل، في خطوة تعكس انتقال الصراع إلى مستوى أكثر خطورة، مع احتمال توسّع العمليات البحرية خلال الفترة القادمة.