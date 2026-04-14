علاج ارتفاع السكر أثناء النوم- هذا المشروب الليلي قد يساعدكك

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

ارتفاع السكر أثناء النوم يتساءل الكثير من المصابين بداء السكري عن أفضل طريقة تساهم في التغلب عليه ليلًا.

علاج ارتفاع السكر أثناء النوم يمكن لمرضى السكري التغلب على ارتفاع السكر ليلًا عن طريق تناول مشروب محدد قبل الخلود إلى النوم، وهو شاي الأعشاب.

وبحسب الأدلة العلمية، يلعب شاي الأعشاب، مثل البابونج والقرفة، دورًا كبيرًا في تنظيم مستويات سكر الدم ليلًا، بحسب موقع "EatingWell".

أفضل مشروب لعلاج السكر.. أسباب تجعل شاي الأعشاب يعالج ارتفاع السكر أثناء النوم

1- مناسب بعد الأكل

في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن شرب شاي القرفة بعد تناول الطعام يوفر لمرضى السكري حماية كبيرة ضد ارتفاع السكر عقب الوجبات، خاصةً التي تحتوي على السكريات والكربوهيدرات المكررة.

ويستمد شاي القرفة هذه القدرة من خصائصه المضادة للأكسدة، إذ تساعد على منع ارتفاع الجلوكوز، فضلًا عن خصائصه المضادة للالتهابات، التي توفر حماية كبيرة لخلايا الدم.

2- ترطيب الجسم

يساهم شاي الأعشاب في الحفاظ على ترطيب الجسم، وهو أمر شديد الأهمية لمرضى السكري، لأن الجفاف من العوامل التي تتسبب في ارتفاع السكر، نتيجة لزيادة تركيز الجلوكوز بالدم مع نقص السوائل بالجسم.

3- تهدئة الأعصاب

يتميز شاي البابونج بخصائصه المهدئة للأعصاب، حيث يساعد على تحفيف التوتر عن طريق خفض الكورتيزول، الذي ترتبط مستوياته العالية بارتفاع السكر ليلًا.

4- تحسين جودة النوم

يمكن لمريض السكري التغلب على الأرق، أحد العوامل التي تتسبب ارتفاع السكر ليلًا، عن طريق تناول شاي البابونج.

وكشفت مراجعة شملت 10 دراسات، أن شاي البابونج يساعد على تحسين جودة النوم، وتقليل مرات الاستيقاظ ليلًا.

ويؤدي الأرق إلى ارتفاع سكر الدم بسبب زيادة مستويات الكورتيزول في الجسم مع قلة النوم.