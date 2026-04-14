التستوستيرون عند الرجال- 6 أطعمة نباتية تزيد هرمون الذكورة

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

ما هو أكثر طعام يزيد هرمون التستوستيرون؟

سؤال يطرحه الكثير من الرجال على محرك بحث جوجل، رغبة في معرفة أفضل الأطعمة التي تساعدهم على ذلك.

ما هو أكثر طعام يزيد هرمون التستوستيرون؟

يمكن للرحال زيادة مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" في الجسم عن طريق اتباع نظام غذائي يحتوي على مجموعة من الأطعمة النباتية، وفقًا لموقع "Hims".

أكلات نباتية ترفع هرمون الذكورة

1- جوز الهند

كشفت بعض الأبحاث أن تناول جوز الهند يساعد على زيادة الكوليسترول، وهو ضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون.وقلما يعرف البعض أن الخصيتين تحتويان على خلايا مسئولة عن تحويل الكوليسترول إلى هرمون الذكورة.

2- الرمان

أظهرت دراسة أجريت عام 2012، أن مستويات هرمون التستوستيرون ارتفعت في اللعاب بنسبة 24% عند تناول عصير الرمان.وتوصلت دراسة أخرى، أجريت عام 2020، لنتائج مماثلة، حيث كشفت أن عصير الرمان ساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم.

3- الأفوكادو

يلعب الأفوكادو دورًا كبيرًا في زيادة هرمون الذكورة، بفضل محتواه العالي من البورون، وهو معدن نادر يساعد على إنتاج التستوستيرون.وأثبتت بعض الأبحاث أن مكملات البورون تساهم في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم.وهناك أدلة عملية تشير إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط -التي يعتبر الأفوكادو من الأطعمة الشهيرة فيها- تعمل على زيادة هرمون التستوستيرون وتحسين الخصوبة عند الرجال.

4- الزنجبيل

تشهد مستويات التستوستيرون لدى الرجال ارتفاعًا ملحوظًا عند تناول الزنجبيل، لأنه من الأعشاب الفعالة في زيادة هرمون الذكورة.وفي مراجعة منشورة بمجلة "Biomolecules"، وجد الباحثون أن هناك علاقة وثيقة بين تناول الزنجبيل وزيادة إنتاج التستوستيرون لدى الرجال.

5- البصل

رغم رائحة الفم الكريهة التي يسببها البصل، ثبت أنه فعال في زيادة نسبة هرمون التستوستيرون لدى الرجال.ولاحظ الباحثون في مراجعة منشورة بمجلة "Biomolecules" عام 2019، أن البصل ساهم في زيادة هرمون الذكورة وتنشيط عملية إنتاج أكسيد النيتريك، فضلًا عن إمداد الخصيتين بمزيد من مضادات الأكسدة.

6- الخضراوات الورقية

تمثل الخضراوات الورقية، مثل الكرنب والسبانخ والسلق، أهمية كبيرة لصحة الرجال الجنسية، لاحتوائها على عناصر غذائية تساعد على زيادة هرمون الذكورة، وتشمل "الزنك والمغنيسيوم وحمض الفوليك".

وبحسب دراسة منشورة في المجلة الدولية للغدد الصماء، يتحسن الأداء البدني لدى الرجال الذين يعانون من نقص التستوستيرون عند تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل الخضراوات الورقية