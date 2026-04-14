الكويت.. سحب الجنسية من 2182 شخصا بينهم الداعية نبيل العواضي جولة حاسمة تقترب.. واشنطن وطهران إلى طاولة جديدة وسط تهديدات بالحصار والانفجار في هرمز! النفط يتراجع دون 98 دولاراً مع بزوغ آمال بحوار جديد لإنهاء حرب إيران الدولار يتراجع لليوم السابع مع ترقب انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط الحكومة توافق على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء هيئة مستشفى الضالع العام روسيا تبدأ المرحلة الأخيرة لإجلاء موظفيها من محطة بوشهر النووية الإيرانية تصريحات رئيس كوريا الجنوبية تشعل توتراً دبلوماسياً مع إسرائيل مبابي يفقد بريقه مع ريال مدريد بعد تغيير القيادة الفنية ورحيل ألونسو يترك فراغاً تكتيكياً يثقل كاهله ليفربول يدخل سوق الانتقالات بقوة لتعويض نجمه المصري مواجهات نارية اليوم: الدوري المصري والإنجليزي والآسيوي يشعلون الأجواء
قررت الكويت سحب جنسيتها من 2182 شخصاً بالإضافة إلى من اكتسبوها معهم بطريق التبعية ومن بينهم الداعية الإسلامي المعروف نبيل العوضي.
وأفادت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم"، الاثنين، بأن "3 مراسيم أميرية صدرت تقضي بسحب الجنسية من 2182 شخصا فضلاً عن الأشخاص الذين اكتسبوها معهم بطريق التبعية من زوجات وأبناء".
وشملت القائمة أسماء بينها الداعية المعروف نبيل العوضي، والذي سُحبت جنسيته سابقا، قبل أن تعاد له.
وفي تعليقه على القرار، كتب العوضي في تغريدة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
والعوضي وُلد لعائلة من فئة البدون في الكويت، وتم منحه الجنسية في عام 1998.
وفي 2014 أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بحسب الجنسية من 10 أشخاص بينهم العوضي إلا أن الحكومة أعادتها له في 2018.
وهذا ليس القرار الأول الذي تتخذه الكويت في إطار مراجعة قرارات الحاصلين على الجنسية بالبلاد.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، بدأت السلطات الكويتية حملة تستهدف "حالات الجنسية المزورة والمزدوجة"، بما في ذلك تلك الممتدة حتى العقود الماضية.
وكان وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فهد يوسف سعود الصباح، قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن من سُحبت جنسيته سيتمتع بكل المزايا السابقة حينما كان يحمل الجنسية الكويتية