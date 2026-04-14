الكويت.. سحب الجنسية من 2182 شخصا بينهم الداعية نبيل العواضي

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قررت الكويت سحب جنسيتها من 2182 شخصاً بالإضافة إلى من اكتسبوها معهم بطريق التبعية ومن بينهم الداعية الإسلامي المعروف نبيل العوضي.

وأفادت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم"، الاثنين، بأن "3 مراسيم أميرية صدرت تقضي بسحب الجنسية من 2182 شخصا فضلاً عن الأشخاص الذين اكتسبوها معهم بطريق التبعية من زوجات وأبناء".

وشملت القائمة أسماء بينها الداعية المعروف نبيل العوضي، والذي سُحبت جنسيته سابقا، قبل أن تعاد له.

وفي تعليقه على القرار، كتب العوضي في تغريدة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

والعوضي وُلد لعائلة من فئة البدون في الكويت، وتم منحه الجنسية في عام 1998.

وفي 2014 أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بحسب الجنسية من 10 أشخاص بينهم العوضي إلا أن الحكومة أعادتها له في 2018.

وهذا ليس القرار الأول الذي تتخذه الكويت في إطار مراجعة قرارات الحاصلين على الجنسية بالبلاد.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، بدأت السلطات الكويتية حملة تستهدف "حالات الجنسية المزورة والمزدوجة"، بما في ذلك تلك الممتدة حتى العقود الماضية.

وكان وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فهد يوسف سعود الصباح، قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن من سُحبت جنسيته سيتمتع بكل المزايا السابقة حينما كان يحمل الجنسية الكويتية