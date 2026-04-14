جولة حاسمة تقترب.. واشنطن وطهران إلى طاولة جديدة وسط تهديدات بالحصار والانفجار في هرمز!

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشفت صحيفة ذا أتلانتيك، نقلاً عن مصادر خاصة، عن موعد مرتقب لانطلاق الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي يُتوقع أن تُعقد في إسلام آباد يوم الخميس المقبل.

وبحسب الصحفي أراش عزيزي، فإن هذه الجولة تأتي في ظل أجواء مشحونة وتصعيد غير مسبوق، عقب فشل الجولة السابقة التي استمرت نحو 21 ساعة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

التوتر تصاعد بشكل لافت بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوّح بفرض حصار فوري على مضيق هرمز، مؤكداً أن البحرية الأمريكية ستعترض أي سفينة لها علاقة بإيران، مع استعدادها لإزالة الألغام والرد عسكرياً على أي تهديد.

في المقابل، شددت واشنطن، عبر نائب الرئيس جي دي فانس، على عدم التراجع عن “الخطوط الحمراء”، معتبرة أن الكرة الآن في ملعب طهران.

أما إيران، فقد عبّر رئيس برلمانها محمد باقر قاليباف عن انعدام الثقة في الجانب الأمريكي رغم خوض المفاوضات “بحسن نية”، بينما أقرّ المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي بوجود تفاهمات جزئية، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق شامل بسبب خلافات عميقة في ملفات حساسة.

الخلاصة: المشهد يتجه نحو جولة جديدة مشتعلة سياسياً، حيث تختلط فرص التفاهم بتهديدات عسكرية خطيرة، ما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار العلاقة بين واشنطن وطهران.