الحكومة توافق على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء هيئة مستشفى الضالع العام

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 368

أقرت الحكومة اليمنية مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء هيئة مستشفى الضالع العام، بما يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الرعائية والعلاجية التخصصية المقدمة للمواطنين في محافظة الضالع والمناطق المجاورة، وتخفيف معاناة السفر عن المرضى عبر رفد الهيئة بالكوادر والمعدات اللازمة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وجملة من التقارير والمشاريع المتصلة بالأداء الحكومي في المجالات الأمنية، والاقتصادية، والخدمية.

وفي الجلسة، استعرض المجلس مستوى تنفيذ القرارات الصادرة عنه، واحاط رئيس مجلس الوزراء المجلس بالمستجدات السياسية والاقتصادية، ونتائج اجتماع لجنة إدارة الأزمات، كما أطلع المجلس على مستجدات الأوضاع وجهود الحكومة لتعزيز الاستقرار والتنمية في مختلف المحافظات المحررة.

كما استمع المجلس إلى تقريرين من وزير الدفاع اللواء الركن طاهر العقيلي، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، حول الوضع العسكري والأمني في المحافظات المحررة والجاهزية العالية لمواجهة مختلف التحديات.

ووافق المجلس في ذات السياق على مذكرة تفاهم قدمها وزير الصحة العامة والسكان بشأن التعاون الصحي الإقليمي المشترك الموقعة مع كل من جمهورية جيبوتي، والجمهورية الفيدرالية الصومالية، وجمهورية السودان.

كما ناقش المجلس تقريرا قدمه وزير الداخلية بشأن إنشاء نظام رقمي وأمني متكامل للقوى البشرية بوزارة الداخلية لتحديث منظومة العمل الإداري والأمني.

وناقش المجلس تقريراً مقدماً من وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة حول سبل تعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة المشتركة ومعالجة الاختلالات المرافقة لعملية التوريد.

كما استعرض وزير الصناعة والتجارة تقريراً مفصلاً عن الوضع التمويني والسعري للنصف الثاني من العام 2025، مؤكداً استقرار المخزون السلعي وتشديد الرقابة لحماية المستهلك.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على تضافر الجهود لتنفيذ الخطط المقرة بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق الاستقرار الشامل.