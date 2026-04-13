روسيا تبدأ المرحلة الأخيرة لإجلاء موظفيها من محطة بوشهر النووية الإيرانية

أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن رئيس شركة روس آتوم، أليكسي ليخاتشيف، أعلن اليوم الاثنين بدء المرحلة الأخيرة من عملية إجلاء العاملين من محطة بوشهر النووية.
وأوضح ليخاتشيف أن 108 من موظفي الشركة سيغادرون المحطة في إطار هذه العملية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الإجلاء أو توقيته الكامل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، ما يثير تساؤلات حول تداعياتها على سير العمل في المنشآت الحيوية، خصوصاً في قطاع الطاقة النووية.
يشار إلى أن شركة روساتوم تتولى تنفيذ وإدارة الجوانب الفنية في محطة بوشهر النووية، حيث تشمل مهامها تشغيل المفاعل وصيانته وتزويده بالوقود النووي، إضافة إلى الإشراف على تطبيق معايير السلامة وفق ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعمل ضمن هذا الإطار مهندسون وخبراء روس يتولون مراقبة أداء الأنظمة الحيوية ومعالجة الأعطال وتدريب الكوادر الإيرانية، في سياق نقل المعرفة التقنية وضمان استمرارية تشغيل المحطة بكفاءة وأمان.