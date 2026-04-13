تصريحات رئيس كوريا الجنوبية تشعل توتراً دبلوماسياً مع إسرائيل

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - رويترز

أثارت تصريحات رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج جدلاً دبلوماسياً مع إسرائيل، إلى جانب انتقادات داخلية، بعدما شبّه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بما جرى خلال الهولوكوست.

وكان لي قد نشر، يوم امس، تعليقاً على منصة “إكس” قال فيه إن ما وصفه بـ“عمليات القتل وسط الحرب” التي ينفذها الجيش الإسرائيلي “لا تختلف” عن المذابح التي تعرّض لها اليهود على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، مرفقاً منشوره بمقطع فيديو مثير للجدل.

وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر المنصة نفسها، معتبرة أن التصريحات “غير مقبولة وتستحق إدانة شديدة”، واتهمت لي بالتقليل من شأن المحرقة، خصوصاً مع اقتراب إحياء ذكراها. كما أوضحت أن الحادثة الواردة في الفيديو تعود إلى عام 2024، وقد خضعت لتحقيق شامل في حينه.

من جهته، أشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أنه يسعى للتحقق من صحة اللقطات، في محاولة لاحتواء الانتقادات المتزايدة.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تحيي فيه إسرائيل ذكرى مقتل نحو ستة ملايين يهودي خلال الهولوكوست، ما أضفى حساسية إضافية على التصريحات وأدى إلى تصعيد التوتر بين الجانبين.