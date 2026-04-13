مبابي يفقد بريقه مع ريال مدريد بعد تغيير القيادة الفنية ورحيل ألونسو يترك فراغاً تكتيكياً يثقل كاهله

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

يشعر النجم الفرنسي كيليان مبابي بصعوبة في التكيف مع التغييرات الفنية الأخيرة في قيادة ريال مدريد، خاصة بعد تولّي ألفارو أربيلوا مسؤولية التدريب خلفاً لتشابي ألونسو. هذه التحولات أثرت بشكل ملحوظ على ديناميكية الفريق وأسلوب لعبه، مما خلق حالة من عدم الارتياح لدى اللاعب.

كان مبابي قد وجد توافقاً كبيراً مع النهج التكتيكي الذي اتبعه تشابي ألونسو، حيث شعر بأن الأخير أضفى تركيزاً فنياً عالياً على التدريبات، مما ساهم في بروز دور اللاعب وزيادة فعاليته على أرض الملعب. كان ألونسو يركز على الجوانب الفنية والضغط العالي، وهو ما بدا أن مبابي يتناغم معه بشكل مثالي.

لكن مع استلام أربيلوا لدفة القيادة، يبدو أن الأمور قد تغيرت. تشير التقارير إلى أن مبابي يرى أن ريال مدريد يفتقر حالياً للانضباط التكتيكي الذي كان موجوداً في عهد ألونسو. تركيز أربيلوا الأكبر على اللياقة البدنية، مقارنة بالتركيز الفني السابق، قد يكون السبب وراء تراجع أرقام مبابي التهديفية وقلة تأثيره في الملعب.

هذا التباين في الأساليب التدريبية ترك مبابي يشعر بعدم الراحة التي اعتاد عليها، مما يلقي بظلاله على أدائه العام. يبقى التحدي الآن أمام الجهاز الفني الجديد لإيجاد التوازن المناسب الذي يعيد الثقة للاعب ويستثمر قدراته بالشكل الأمثل.