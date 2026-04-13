ليفربول يدخل سوق الانتقالات بقوة لتعويض نجمه المصري

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

مع اقتراب نهاية الموسم، يدخل ليفربول بقوة سوق الانتقالات الصيفية بحثًا عن جناح جديد، خاصة بعد تأكيد رحيل نجم الفريق محمد صلاح.

بعد مسيرة حافلة امتدت لتسع سنوات حقق فيها صلاح إنجازات فردية وجماعية لافتة، يفتح النادي الإنجليزي صفحة جديدة، وتشير التكهنات بقوة نحو اسم يان ديوماندي، نجم لايبزيج الألماني، كمرشح للانضمام إلى صفوف الريدز.

ديوماندي، الذي تألق بشكل ملحوظ في الدوري الألماني هذا الموسم، أثبت جدارته في مركز الجناح الأيسر، ويمتلك القدرة على اللعب أيضًا كجناح أيمن، مما يجعله خيارًا مرنًا للمدرب.

وفي تصريحات لـ "Africafoot"، أعرب ديوماندي عن سعادته الشديدة بالأخبار التي تربطه بليفربول وأندية أوروبية كبرى أخرى، قائلاً: "سماع هذه الشائعات عن أندية كبيرة مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول وغيرها مهتمة بي لا يزيدني إلا حماسًا. أظل مبتسمًا، ومتفائلًا، وأواصل التقدم".

ولم يستبعد ديوماندي فكرة الرحيل عن لايبزيج الصيف المقبل، مؤكدًا أن الأمر متروك لوكلاء أعماله، بينما يصب تركيزه حاليًا على إنهاء الموسم الحالي مع فريقه. وأضاف: "وظيفتي على أرض الملعب، وأنا ملتزم تمامًا بناديي الحالي، أما بالنسبة لبقية الأمور، فلدي فريق يتولى كل شيء، لا أشعر بالقلق حيال ذلك، ألعب للايبزيج وأستمتع بذلك".