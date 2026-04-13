مواجهات نارية اليوم: الدوري المصري والإنجليزي والآسيوي يشعلون الأجواء

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اليوم، الإثنين 12 أبريل 2026، سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع جرعة مكثفة من الإثارة الكروية، حيث تشهد الملاعب المحلية والعالمية مجموعة من المباريات القوية التي تجمع فرقًا تسعى لتعزيز مراكزها أو تحقيق مفاجآت.

في الدوري المصري الممتاز، الأنظار تتجه نحو لقاء غزل المحلة ووادي دجلة، في صراع على النقاط الثلاث لتحسين موقع الفريقين بجدول الترتيب. كما تشهد الجولة مواجهات متكافئة بين البنك الأهلي والمقاولون العرب، وطلائع الجيش ضد بتروجت، في لقاءات تحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا.

على الصعيد الأوروبي، تشتعل أجواء الدوري الإنجليزي بمواجهة كلاسيكية بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، حيث يطمح الشياطين الحمر لمواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية، بينما يأمل ليدز في قلب الطاولة على أحد عمالقة البريميرليج. وفي إسبانيا، يلتقي ليفانتي بخيتافي، بينما يشهد الدوري الإيطالي صدامًا قويًا بين فيورنتينا ولاتسيو.

ولا تقل الإثارة في دوري أبطال آسيا، حيث تتواصل منافسات دور الـ16 بقمة عربية خالصة بين أهلي جدة والدحيل، إلى جانب مواجهة مرتقبة تجمع الهلال السعودي بالسد القطري، في لقاء يبرز قوة الكرة الآسيوية.

وتُبث هذه المباريات عبر قنوات "ON Sport" و"ON Sport MAX" للدوري المصري، و"beIN Sports" للدوريات الأوروبية ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تطبيق "Starz Play" لمباريات الدوري الإيطالي.