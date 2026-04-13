اليمن في مارس تسجل أعلى معدلات هطول أمطار منذ 5 سنوات ورقم كبير لضحايا الفيضانات

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 245

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" أن اليمن سجل، خلال مارس/آذار 2026، أعلى معدلات هطول للأمطار منذ خمس سنوات.

وأفادت نشرة صادرة عن المنظمة بأن الزيادات كانت كبيرة وتجاوزت المعدلات الطبيعية بشكل لافت، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة وأضرار واسعة في عدة مناطق.

وأوضحت أن كميات الأمطار بلغت نحو 120 ملم في محافظة إب، وارتفعت إلى 140 ملم في المرتفعات الجبلية الوسطى والجنوبية، فيما أظهرت تقديرات الأقمار الصناعية تسجيل أكثر من 120 ملم في محافظات عمران وذمار والضالع والبيضاء.

وأشارت النشرة إلى أن إجمالي الهطول خلال مارس تجاوز المتوسط المناخي بأكثر من 80% في معظم أنحاء البلاد، مقارنة بمتوسط الثلاثين عاماً الماضية.

كما فاقت الكميات المسجلة مستويات مارس/آذار 2025 بفائض تجاوز 25 ملم، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف في بعض المناطق.

وأظهرت المؤشرات أن 82% من المناطق المزروعة سجلت أداءً جيداً، مقابل تأثر نحو 2% فقط بإجهاد نباتي في مناطق محدودة.

وتراوحت درجات الحرارة بين 15 و20 درجة مئوية في المرتفعات، و25 إلى 30 درجة مئوية في المناطق الساحلية.

ولفتت المنظمة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في تداعيات إنسانية، حيث أسفرت الفيضانات عن وفاة ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة 47 آخرين.

وحذّرت التوقعات من استمرار الأمطار الغزيرة خلال أبريل/نيسان، مع احتمال وصولها إلى 150 ملم، ما يزيد من مخاطر الفيضانات.