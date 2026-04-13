آخر الاخبار

تصريحات رئيس كوريا الجنوبية تشعل توتراً دبلوماسياً مع إسرائيل مبابي يفقد بريقه مع ريال مدريد بعد تغيير القيادة الفنية ورحيل ألونسو يترك فراغاً تكتيكياً يثقل كاهله ليفربول يدخل سوق الانتقالات بقوة لتعويض نجمه المصري مواجهات نارية اليوم: الدوري المصري والإنجليزي والآسيوي يشعلون الأجواء البنك المركزي التركي يعزز احتياطياته إلى 171 مليار وسط تداعيات حرب إيران اليمن في مارس تسجل أعلى معدلات هطول أمطار منذ 5 سنوات ورقم كبير لضحايا الفيضانات مستشار خامنئي: مفتاح مضيق هرمز في أيدينا.. ومفاوضات إسلام آباد تنهار الحوثيون يعلنون استعدادهم لدخول الحرب دفاعًا عن إيران ويهددون بتصعيد عسكري وتأثيرات على الاقتصاد العالمي بدء الحصار البحري الأمريكي على إيران بدعم سعودي.. وضع حجر الأساس لمشروع محطات توليد الكهرباء الإسعافية بحضرموت والمحافظ يبشر بمشاريع استراتيجية أخرى قادمة

الحوثيون يعلنون استعدادهم لدخول الحرب دفاعًا عن إيران ويهددون بتصعيد عسكري وتأثيرات على الاقتصاد العالمي

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 267

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأحد، استعدادها للدخول في أي مواجهة عسكرية دفاعًا عن إيران، مؤكدة أنها ستصعّد من عملياتها العسكرية في حال استئناف الهجمات الأمريكية أو الإسرائيلية ضد طهران، ومحذّرة من تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وفي بيان صادر عن ما يسمى بوزارة الخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليًا، نشرته وكالة الأنباء التابعة لها، شددت الجماعة على أن موقفها سيكون “ثابتًا” عبر مشاركة فعالة ضمن مسار تصاعدي للعمليات العسكرية، في حال تجدد التصعيد ضد إيران.

واعتبر البيان أن تمسك الوفد الإيراني بموقفه خلال المفاوضات يمثل “انتصارًا جديدًا” لإيران وحلفائها، متهمًا الولايات المتحدة بمحاولة فرض شروط عبر المسار التفاوضي عجزت عن تحقيقها عسكريًا.

كما أشار البيان إلى أن تصعيد الخطاب من قبل الرئيس الأمريكي Donald Trump، بما في ذلك التهديد بتوسيع المواجهة إلى المجال البحري، يعكس – بحسب وصفه – فشل الخيار العسكري السابق وعدم تحقيقه لأهدافه.

وحذّرت الجماعة من أن أي تصعيد أمريكي جديد، لا سيما في البحر، قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي.

الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول