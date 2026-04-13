الحوثيون يعلنون استعدادهم لدخول الحرب دفاعًا عن إيران ويهددون بتصعيد عسكري وتأثيرات على الاقتصاد العالمي

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأحد، استعدادها للدخول في أي مواجهة عسكرية دفاعًا عن إيران، مؤكدة أنها ستصعّد من عملياتها العسكرية في حال استئناف الهجمات الأمريكية أو الإسرائيلية ضد طهران، ومحذّرة من تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وفي بيان صادر عن ما يسمى بوزارة الخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليًا، نشرته وكالة الأنباء التابعة لها، شددت الجماعة على أن موقفها سيكون “ثابتًا” عبر مشاركة فعالة ضمن مسار تصاعدي للعمليات العسكرية، في حال تجدد التصعيد ضد إيران.

واعتبر البيان أن تمسك الوفد الإيراني بموقفه خلال المفاوضات يمثل “انتصارًا جديدًا” لإيران وحلفائها، متهمًا الولايات المتحدة بمحاولة فرض شروط عبر المسار التفاوضي عجزت عن تحقيقها عسكريًا.

كما أشار البيان إلى أن تصعيد الخطاب من قبل الرئيس الأمريكي Donald Trump، بما في ذلك التهديد بتوسيع المواجهة إلى المجال البحري، يعكس – بحسب وصفه – فشل الخيار العسكري السابق وعدم تحقيقه لأهدافه.

وحذّرت الجماعة من أن أي تصعيد أمريكي جديد، لا سيما في البحر، قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي.