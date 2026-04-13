بدء الحصار البحري الأمريكي على إيران

دخل الحصار الذي أعلنته القيادة المركزية الأمريكية على حركة الملاحة بالموانئ الإيرانية، مساء اليوم حيز التنفيذ.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إن بلاده ستفرض حصاراً على إيران حتى لا تبيع النفط".. مؤكدا أن ذلك سيكون فعالاً جدا.
وأوضح الرئيس ترامب في تصريحات للصحفيين بعد وصوله إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قادما من مدينة (ميامي) أمس الأحد إنه ومنذ صباح اليوم الاثنين "سيفرض على إيران حصار حتى لا تتمكن من بيع النفط".
وذكر أن "الإيرانيين وعدوا بفتح مضيق هرمز ولكنهم كذبوا" وأشار إلى أن "إيران في وضع سيئ وصعب جدا" واصفا الإيرانيين بأنهم "يائسون".
على جانب آخر أكد ترامب مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت أمس الأحد فرض حصار "شامل" على حركة الملاحة البحرية بالموانئ الإيرانية بدءا من صباح الاثنين تنفيذا لإعلان الرئيس ترامب في هذا الشأن.
وذكرت (سنتكوم) في بيان صحفي أن قواتها ستبدأ في تنفيذ حصار على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها وذلك في تمام الساعة 00. 10 من صباح اليوم بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (00ر14 بتوقيت غرينيتش) عملا بالإعلان الصادر عن الرئيس ترامب.
وأضاف البيان أن هذا الحصار سيطبق بشكل محايد على سفن كل الدول التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو تغادرها بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عمان.