بدعم سعودي.. وضع حجر الأساس لمشروع محطات توليد الكهرباء الإسعافية بحضرموت والمحافظ يبشر بمشاريع استراتيجية أخرى قادمة

وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، اليوم، بمدينة المكلا، حجر الأساس لمشروع محطات توليد الكهرباء الإسعافية بقدرة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات لساحل حضرموت، بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وإشراف وزارة الكهرباء والطاقة، تجسيداً لخطط التنمية الاستراتيجية وتلبية لاحتياجات أبناء المحافظة، وتحسيناً لمستوى الخدمات الأساسية.
ويشمل المشروع، محطة جول مسحة بقدرة 40 ميجاوات، ومحطة أمبيخة بقدرة 60 ميجاوات، على أن يتم تنفيذ مشروع مماثل بقدرة 100 ميجاوات في وادي وصحراء حضرموت.
وأكد الخنبشي، أن هذه المحطات الإسعافية تأتي كحل عاجل للتخفيف من معاناة المواطنين..مشيراً إلى أن وضع حجر الأساس لمحطات مماثلة في وادي حضرموت سيسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية على مستوى المحافظة.
وثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم متواصل لمختلف القطاعات في اليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما أكد أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية تنعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والتنموي، بعد معاناة طويلة لأبناء المحافظة.
و أعلن الخنبشي، عن الاستعدادات لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، من بينها إعادة تأهيل طريق العبر - سيئون، وبناء مستشفى مركزي بمنطقة فلك بالمكلا، إلى جانب بناء عدد من المدارس، وحفر العديد من الآبار، وغيرها من المشاريع الحيوية.