السعودية تتحرك دبلوماسيًا ضد العراق بعد استخدام مليشيات إيران أراضيها لاستهداف المملكة

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

استدعت وزارة الخارجية السعودية، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، على خلفية استمرار "الاعتداءات والتهديدات السافرة" التي طالت المملكة ودول الخليج، عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية.

و جدد السفير الدكتور سعود الساطي، وكيل الوزارة للشؤون السياسية، أثناء تسليم سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار السعودية للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج.

وأكد المسؤول السعودي أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات، مجدداً رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة.

كما شدد على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.