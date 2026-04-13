بدعم سعودي.. وضع حجر الأساس لمشروع محطات توليد الكهرباء الإسعافية بحضرموت والمحافظ يبشر بمشاريع استراتيجية أخرى قادمة السعودية تتحرك دبلوماسيًا ضد العراق بعد استخدام مليشيات إيران أراضيها لاستهداف المملكة قوات الأمن الخاصة تنفذ اعادة انتشار في مدينة عدن وترفع نقاط أمنية كانت تسيطر عليها قوات الحزام التابعة للانتقالي المنحل محكمة الإستئناف تؤيد حكم الإعدام بحق قتلة الشيخ العدني السعودية تعلن قائمة المسموح لهم بدخول مكة والمشاعر المقدسة وتحدد آخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرة العمرة النفط يصعد بقوة مع اقتراب الحصار الأمريكي لإيران انشقاق قائد عسكري بارز يهز الدعم السريع ويكشف تصدعات خطيرة الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار وتزايد مخاوف التضخم عودة مفاجئة للنفط الإيراني إلى الهند بعد 7 سنوات… وإعفاء أميركي يفتح باباً غامضاَ مرض نفسي خطير- كل ما تريد معرفته عن أسباب الاكتئاب وعلاجه
استدعت وزارة الخارجية السعودية، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، على خلفية استمرار "الاعتداءات والتهديدات السافرة" التي طالت المملكة ودول الخليج، عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية.
و جدد السفير الدكتور سعود الساطي، وكيل الوزارة للشؤون السياسية، أثناء تسليم سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار السعودية للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج.
وأكد المسؤول السعودي أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات، مجدداً رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة.
كما شدد على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.