قوات الأمن الخاصة تنفذ اعادة انتشار في مدينة عدن وترفع نقاط أمنية كانت تسيطر عليها قوات الحزام التابعة للانتقالي المنحل

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

أفادت مصادر أمنية في عدن أن قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بدأت استلام ورفع عدد من النقاط الأمنية التابعة لقوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقاً) والتي كانت موالية للمجلس الانتقالي المنحل.

وأعلنت قوات الأمن الخاصة تنفيذ عملية إعادة تنظيم شاملة لتموضع عدد من النقاط الأمنية، في العاصمة المؤقتة عدن إلى جانب إعادة توزيع دوريات أمن الطرق، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تطوير الأداء الأمني ورفع كفاءته في مختلف مديريات المدينة.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبدالسلام الجمالي إن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية أمنية متكاملة لإعادة ترتيب الانتشار الميداني، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويسهم في تحسين الحركة المرورية والتخفيف من الازدحام داخل المدينة، مع الحفاظ على الجاهزية الأمنية ودرجة اليقظة العالية.

وأشار الجمالي إلى أن عملية إعادة الانتشار نُفذت بناءً على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن المحرمي "أبو زرعة المحرمي"، وفي سياق توجه عام لإعادة هيكلة وتحديث المنظومة الأمنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية التعامل مع المستجدات الأمنية.

وأكد أن رفع بعض النقاط الأمنية لا يعني تقليص التواجد الأمني، بل يمثل انتقالًا إلى أسلوب أكثر مرونة وكفاءة يعتمد على الدوريات المتحركة والثابتة، بما يعزز سرعة التدخل الميداني والاستجابة للبلاغات والحوادث في الوقت المناسب.

وأوضح الجمالي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات التنظيمية والتطويرية، الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء الأمني وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.