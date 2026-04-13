آخر الاخبار

قوات الأمن الخاصة تنفذ اعادة انتشار في مدينة عدن وترفع نقاط أمنية كانت تسيطر عليها قوات الحزام التابعة للانتقالي المنحل محكمة الإستئناف تؤيد حكم الإعدام بحق قتلة الشيخ العدني السعودية تعلن قائمة المسموح لهم بدخول مكة والمشاعر المقدسة وتحدد آخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرة العمرة النفط يصعد بقوة مع اقتراب الحصار الأمريكي لإيران انشقاق قائد عسكري بارز يهز الدعم السريع ويكشف تصدعات خطيرة الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار وتزايد مخاوف التضخم عودة مفاجئة للنفط الإيراني إلى الهند بعد 7 سنوات… وإعفاء أميركي يفتح باباً غامضاَ مرض نفسي خطير- كل ما تريد معرفته عن أسباب الاكتئاب وعلاجه ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء والليمون قبل الأكل كل صباح علاج احتباس السوائل في الجسم- 5 طرق تغنيك عن مدرات البول

محكمة الإستئناف تؤيد حكم الإعدام بحق قتلة الشيخ العدني

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
أصدرت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن حكماً بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإعدام حداً بحق المتهمين في قضية مقتل الشيخ عبد الرحمن مرعي العدني، صاحب مركز دار الحديث في الفيوش، الذي اغتيل في فبراير 2016.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أصدرت في سبتمبر 2024، حكماً بالإعدام بحق شخصين في الواقعة بعد إدانتهما بالاشتراك في اغتيال العدني بمنطقة الفيوش بمحافظة لحج.

قضى الحكم بادانة كلا من " محمد علي عبدالله الاصبحي، وخالد علي سالم الصبيحي"، بما نسب اليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالاعدام حدا.

وتعرض الشيخ عبدالرحمن العدني، يوم الأحد 19 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 28 فبراير 2016، للاغتيال برصاص مسلحان يستقلان سيارة نوع تويوتا لاند كروزر برادو، وذلك عقب خروجه من منزله متوجهاً لصلاة الظهر في مسجده بمنطقة الفيوش.

إقراء أيضاً
قوات الأمن الخاصة تنفذ اعادة انتشار في مدينة عدن وترفع نقاط أمنية كانت تسيطر عليه
مسلحون يغتالون قيادياً في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء
تحذير رئاسي للإدارة الامريكية من استغلال التهدئة لإعادة تموضع الحوثيين عقب تراجع
وزير الدفاع في اجتماع العمليات الحربية والمشتركة: لا رجعة عن تحرير صنعاء وإنهاء
نقابة المعلمين تحذّر من المراكز الصيفية الحوثية وتصفها بأدوات تعبئة فكرية تهدد ا
شروط حوثية جديدة تربط القبول المدرسي بالمشاركة في المراكز الصيفية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول