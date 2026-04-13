محكمة الإستئناف تؤيد حكم الإعدام بحق قتلة الشيخ العدني

أصدرت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن حكماً بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإعدام حداً بحق المتهمين في قضية مقتل الشيخ عبد الرحمن مرعي العدني، صاحب مركز دار الحديث في الفيوش، الذي اغتيل في فبراير 2016.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أصدرت في سبتمبر 2024، حكماً بالإعدام بحق شخصين في الواقعة بعد إدانتهما بالاشتراك في اغتيال العدني بمنطقة الفيوش بمحافظة لحج.
قضى الحكم بادانة كلا من " محمد علي عبدالله الاصبحي، وخالد علي سالم الصبيحي"، بما نسب اليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالاعدام حدا.
وتعرض الشيخ عبدالرحمن العدني، يوم الأحد 19 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 28 فبراير 2016، للاغتيال برصاص مسلحان يستقلان سيارة نوع تويوتا لاند كروزر برادو، وذلك عقب خروجه من منزله متوجهاً لصلاة الظهر في مسجده بمنطقة الفيوش.